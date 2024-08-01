«Уфа» – «Тюмень». «Горожанам» помогут домашние стены

В Первой лиге пришло время для 4-го тура. 2 августа в одном из матчей «Уфа» будет принимать на стадионе «Нефтяник» «Тюмень». Начало встречи – в 17:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Уфа» – «Тюмень» 2 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «горожан» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.85. Шансы тюменцев оценили в 4.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.45.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.70. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.05.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Первой лиги «Уфа» – «Тюмень» (02.08.2024)

Интересная встреча ожидает болельщиков российского футбола в Первой лиге 2 августа. В матче 4-го тура «Уфа» будет играть с «Тюменью» на стадионе «Нефтяник». Начало – в 17:30 мск. Для «горожан» это будет первая игра на домашнем стадионе в этом сезоне. Необходимо порадовать своих болельщиков, ведь пока команда только разочаровывает.

В прошлом сезоне уфимцы выступали во Второй лиге и заняли первое место, получив прямую путёвку в Первую лигу. Поклонники уже давно ждут возвращения команды в РПЛ, но, кажется, до этой цели идти ещё очень далеко. Конечно же, если судить по результатам минувших трёх матчей. Пока ожидания не оправданы, но давайте сделаем скидку на уровень соперников и гостевой статус команды.

Подопечные Евгения Харлачёва сначала сыграли вничью с «Аланией» (0:0), которая считается очень серьёзным соперником в Первой лиге и не первый сезон претендует на выход в РПЛ. Откровенно говоря, встреча получилась невероятно скучной. Затем «Уфа» проиграла со счётом 1:2 «Нефтехимику».

Сыграло свою роль удаление, ведь до него «горожане» вели – 1:0. Оставшись в меньшинстве, они не смогли справиться с давлением соперника и пропустили два мяча. И наконец в последнем матче подопечные Харлачёва сыграли вничью с «Балтикой», нацелившейся на возвращение в РПЛ – 1:1. Конечно, преимущество калининградцев было колоссальным, но в защите уфимцы были надёжны и даже вели в счёте.

Теперь «Уфе» предстоит провести первый домашний матч в этом сезоне — с «Тюменью». Команда Игоря Меньщикова долгое время в минувшем розыгрыше Первой лиги претендовала на высокие места, но что-то сломалось или другие клубы сильно прибавили во второй части чемпионата.

Этот сезон для тюменцев начался с двух поражений и без забитых мячей. Сначала они проиграли «Нефтехимику» с разгромным счётом 0:3, а затем уступили «Алании» (0:1). В последней встрече подопечным Меньщикова удалось победить «Шинник» (2:0), для которого это поражение стало третьим подряд в новом сезоне. Особо гордиться нечем.

У «горожан» есть неплохие шансы добыть свою первую победу в этом розыгрыше Первой лиги на домашнем стадионе. Соперник более чем подходящий, плюс поможет атмосфера родных трибун, поддержка болельщиков. Ну и пора бы наконец-то выигрывать, чтобы оправдывать надежды. Предлагаем ставку на победу уфимцев за 1.85.

Ставка: победа «Уфы» за 1.85.