Япония — Испания. «Красная фурия» прорвётся в полуфинал ОИ-2024

По-другому и быть не может.

2 августа состоится матч 1/4 финала Олимпиады Япония — Испания. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом «Красную фурию»: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.93. Успех японцев оценён в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Олимпиады Япония — Испания 2 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч Япония — Испания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют японцы, сыграет коэффициент 1.62. Гол испанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала ОИ-2024 Япония — Испания (02.08.2024)

Отгремели чемпионат Европы и Кубок Америки, но на международной арене ещё осталось кое-что интересное. В самом разгаре летние Олимпийские игры. 2 августа состоятся четыре встречи 1/4 финала турнира. В одной из них померяются силами Япония и Испания. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Сборная Японии прошла групповой этап ОИ-2024 уверенно. Сначала она крупно победила Парагвай (5:0), а затем выиграла у Мали (1:0) и Израиля (1:0). Соперники были очень разношёрстные, но у «синих самураев» к каждому нашёлся индивидуальный подход.

У Японии подрастает весьма талантливое и перспективное поколение. Оно преуспевает в различных турнирах. В стране хорошо развивается футбол. Уровень Джей-лиги стремительно растёт, привлекая всё больше внимания.

У «синих самураев» всегда очень хорошо структурирована игра. Они проделывают большой объём командной работы, классно играют в пас. Многие японские футболисты обладают незаурядной техникой. Однако всего этого вряд ли хватит для того, чтобы совершить одну из главных сенсаций турнира.

Сборная Испании видится одним из основных претендентов на победу в ОИ-2024. Шикарную почву для прорыва страны на международной арене подготовил Луис де ла Фуэнте, обладающий выдающимися тренерскими качествами. Он прирождённый стратег, отменный мотиватор и очень грамотный руководитель.

За де ла Фуэнте говорит список завоёванных титулов. С основной национальной командой он выиграл Лигу наций и Евро-2024, а с молодёжной сборной — два чемпионата Европы. Специалист раскрыл множество молодых талантов, которые в предстоящем матче в одиночку способны сделать результат.

Многие имена выступающих за олимпийскую сборную Испании футболистов уже на слуху. Например, играющие в «Барселоне» Эрик Гарсия и Пау Кубарси, Серхио Гомес, перешедший из «Ман Сити» в «Реал Сосьедад», и перебравшийся этим летом из «Браги» в «Жирону» Абель Руис.

И это только часть игроков «Красной фурии», которые имеют опыт выступлений на элитном уровне. Этим и хорош испанский футбол. Многие специалисты доверяют молодёжи, активно развивают её. Наставники привносят несоразмерный вклад в развитие футбола в стране.

Помимо де ле Фуэнте, наиболее значительный вклад в развитие юных дарований привнёс возглавлявший в прошлом сезоне «Барселону» Хави. Он раскрыл ряд молодых талантов, в частности, Ламина Ямаля, гол которого в ворота сборной Франции на Евро-2024 был признан лучшим по версии УЕФА.

Заключить пари на то, что Испания победит Японию, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Как бы здорово ни прогрессировали «синие самураи», «Красная фурия» в развитии футбола ушла далеко вперёд. Её молодёжь отлично закалена и подготовлена. Она обладает чемпионским опытом и менталитетом.

Победа основной национальной команды на чемпионате Европы в Германии должна дать олимпийской сборной дополнительный импульс. Молодёжь наверняка вдохновлена примером, который подали подопечные Луиса де ла Фуэнте. Она постарается повторить успех.

Прогноз и ставки на матч Олимпиады Япония — Испания 2 августа 2024 года

Сборная Японии — не явный аутсайдер. У неё есть хорошие перспективы для прогресса и борьбы за медали. Тем не менее уровень Испании для «синих самураев» ещё очень далёк. У «Красной фурии» есть всё для победы и выхода в полуфинал. Она просто сильнее.

Ставка: победа Испании за 1.93.