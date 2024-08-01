«Балтика» — «Черноморец». Грищенко — достойная замена Игнашевичу

2 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги «Балтика» — «Черноморец». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу калининградцев можно с коэффициентом 1.70. Успех клуба из Новороссийска оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Балтика» — «Черноморец» 2 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Балтика» — «Черноморец» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Первой лиги «Балтика» — «Черноморец» (02.08.2024)

Набирает обороты новый сезон второго по значимости дивизиона России. На 2 августа запланированы две встречи 4-го тура Первой лиги. В самой поздней из них на стадионе «Ростех Арена» померяются силами местная «Балтика» и «Черноморец». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Балтика» начала сезон на удивление стабильно. Правда, выражается эта стабильность преимущественно в ничейных результатах. Калининградцы поделили очки с «Родиной» (0:0), «Сочи» (1:1) и «Уфой» (1:1). Когда уже будет первая победа в сезоне?

Уфимцев подопечные Александра Грищенко должны были обыграть без каких-либо трудностей. Они владели инициативой на протяжении всей встречи и могли забить гораздо больше. Калининградцы не наказали соперника за обрез при выносе мяча от ворот, был эпизод с попаданием мяча в штангу после рикошета, плюс Олег Баклов совершил много сейвов.

По рисунку игры к «Балтике» нет никаких вопросов. Грищенко отладил хорошо функционирующий механизм. Команда классно смотрится в атаке и мало что позволяет создать у своих ворот. Уфимцы забили дальним ударом. Просто шикарно пробил Артём Гуренко. Такие не берутся.

Необходимо калининградцам прибавлять разве что в реализации моментов. Эта проблема донимала их в прошлом сезоне и не отпускает в текущем. Увы, большого количества забитых мячей от «Балтики» ждать не приходится. Тем не менее побеждать в матче с «Черноморцем» она просто обязана.

Для команды из Новороссийска начало сезона выдалось трудным. Сначала она уступила тульскому «Арсеналу» (0:1) и выступавшей в прошлом сезоне в третьем по значимости дивизионе России «Чайке» (1:2). Затем бело-синие в напряжённом матче победили «Урал» (3:2).

Поражению от «Чайки» никто уже не удивляется. Она идёт в тройке лидеров. Речь не об этом. В соперниках у клуба из Новороссийска были очень сильные клубы. «Урал» провалился в защите, но порядком вымотал «моряков» своими атаками и постоянным давлением.

У «Балтики» в соперниках тоже были не подарки, но она чаще играла первым номером и больше владела мячом. У калининградцев отличные резервы, поэтому за их тонус нет поводов беспокоиться. Другое дело «Черноморец», состав которого не блещет наличием глубины и высокого качества.

Минувший сезон бело-синие закончили на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, лишь на одно очко опередив вылетевшие в третий по силе дивизион страны «Ленинградец» и «Волгарь». Пережитые летом перемены не обещают кардинально изменить ситуацию. «Черноморец» по-прежнему видится одним из главных аутсайдеров.

Поставить на победу «Балтики» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Калининградцам срочно нужна победа. Дальше будут две выездные игры, в которых в случае потери очков во встрече с «Черноморцем» выиграть с психологической точки зрения будет труднее.

Да и если калининградцы планируют возвращаться в РПЛ, пора набирать очки. Они уже сильно отстают от лидеров. Пора начинать навёрстывать упущенное. Клуб из Новороссийска выиграл только 2 из 17 матчей минувшего розыгрыша Первой лиги в гостях. На выезде он не очень опасен.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Балтика» — «Черноморец» 2 августа 2024 года

«Балтика» уже адаптировалась к ритму Первой лиги. Она показывает классную командную игру. Пора побеждать. «Черноморец» видится удобным соперником для калининградцев. Он прилично вымотан играми с сильными командами. Клубу из Новороссийска не помешала бы встреча с середняком или аутсайдером, а не с ещё одним из главных претендентов на выход в РПЛ.

Ставка: победа «Балтики» за 1.70.