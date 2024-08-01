Франция — Аргентина. Ляказетт справляется лучше Альвареса

Бело-голубым не помешал бы Месси, а вот «трёхцветные» хорошо выступают и без Мбаппе.

2 августа состоится матч 1/4 финала Олимпиады Франция — Аргентина. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов можно с коэффициентом 2.14. Успех аргентинцев оценён в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Олимпиады Франция — Аргентина 2 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч Франция — Аргентина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют французы, сыграет коэффициент 1.24. Гол аргентинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала ОИ-2024 Франция — Аргентина (02.08.2024)

Отгремели чемпионат Европы и Кубок Америки, но на международной арене ещё осталось кое-что интересное. В самом разгаре летние Олимпийские игры. 2 августа состоится встреча, которая закроет программу 1/4 финала турнира. На стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо Франция примет Аргентину. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

На групповом этапе домашней Олимпиады французы победили США (3:0), Гвинею (1:0) и Новую Зеландию (3:0). Если бы Килиан Мбаппе принял участие в этих встречах, результативность «трёхцветных» наверняка была бы выше.

Вместо Мбаппе приходится вести за собой национальную команду Александру Ляказетту и перешедшему летом из «Кристал Пэлас» в мюнхенскую «Баварию» 22-летнему одарённому полузащитнику Майклу Олисе. Пока что они справляются со своими ролями лидеров весьма неплохо.

Ляказетт записал на свой счёт забитый мяч и результативную передачу во встрече с США. Олисе сделал то же самое, но ещё отметился голевым пасом во встрече с Гвинеей. В матче с Новой Зеландией 33-летний нападающий не сыграл по решению тренерского штаба, а 22-летний полузащитник появился на поле только на 65-й минуте.

Эти решения не лишены смысла. Ляказетт и Олисе подходят к матчу 1/4 финала ОИ-2024 с отличным запасом энергии. С новыми силами они примутся разрывать оборону соперников и радовать результативностью. Опыт форварда и техника со скоростью хавбека — это бомбическое сочетание.

Сборная Аргентины менее уверенно прошла групповой этап ОИ-2024. Сначала она уступила Марокко (1:2), а затем победила одного из главных аутсайдеров — Ирак (3:1) и поехавшую на Олимпиаду в совершенно непонятной комплектации Украину (2:0). Будь в соперниках команды посильнее, бело-голубые могли бы не выйти в плей-офф.

Подопечные Хавьера Маскерано не показали выдающейся или хотя бы даже просто уверенной игры. Лидер национальной команды Хулиан Альварес во всех трёх матчах выступил в стартовом составе, провёл много времени на поле, но отметился только двумя результативными передачами во встрече с Ираком.

Пик Аргентины — это выступающие за основную национальную команду футболисты, в частности Лионель Мессии, Лаутаро Мартинес и Анхель Ди Мария. Среди молодёжи есть очень перспективные футболисты, но они не обладают лидерскими качествами и не способны сделать результат в одиночку.

К слову, Месси отказался от поездки на ОИ-2024 по нескольким причинам. Во-первых, он очень устал после Кубка Америки, который бело-голубые успешно выиграли. Во-вторых, обладатель восьми «Золотых мячей» получил травму. С ним, конечно, дела у аргентинцев на Олимпиаде шли бы повеселее.

Ещё не поехал на Олимпиаду Алехандро Гарначо. «Манчестер Юнайтед» не отпустил восходящую звезду в расположение национальной команды. В таком составе бело-голубым вряд ли удастся избежать поражения в грядущем матче и вылета. Заключить пари на победу французов можно с коэффициентом 2.14.

В конце концов, для Франции Олимпийские игры домашние. Их поддерживает огромное количество болельщиков, и родные стены придают сил. «Трёхцветные» — фавориты.

Прогноз и ставки на матч Олимпиады Франция — Аргентина 2 августа 2024 года

Сборная Франции прекрасно справляется без Мбаппе. Её ведущие футболисты показывают отличную игру и делают результат. Аргентина тем же похвастаться не может. Она не без труда миновала групповой этап ОИ-2024 и вряд ли сумеет победить хозяйку турнира в четвертьфинале. У бело-голубых маловато резервов.

Ставка: победа Франции за 2.14.