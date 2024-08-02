«Трёхцветным» не нужно искать дополнительную мотивацию. Победители Кубка Америки её сами подкинули.

Экспресс на ОИ-2024 по футболу: Франция рассчитается с Аргентиной за кричалку

Сегодня болельщики будут наблюдать за матчами четвертьфинала Олимпийских игр по футболу. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.74.

Прогноз на матч Марокко — США

Групповой этап американцы начали тревожно, проиграв с разгромным счётом сборной Франции – 0:3. Но с остальными двумя командами проблем они не испытали. Более того, побеждали «звёздно-полосатые» уверенно. Сначала они разгромили Новую Зеландию со счётом 4:1. Затем победили Гвинею (3:0). Кевин Паредес стал автором дубля.

Марокко дарит своим болельщикам, да и всем, кто следит за Олимпиадой, потрясающие эмоции. Уже в матче 1-го тура «Атласские львы» совершили сенсацию, победив Аргентину со счётом 2:1. Суфьян Рахими оформил дубль. Проиграли марокканцы Украине со счётом 1:2, но пропустили очень обидный гол на 90+8-й минуте. В последней встрече сборная Марокко не спасовала и разгромила Ирак – 3:0.

Видно, что «Атласские львы» способны на многое. Не стоит всерьёз воспринимать поражение от украинцев, гол от которых был пропущен настолько поздно. Победы в матчах с Ираком и тем более с Аргентиной о многом говорят. Поэтому мы предлагаем сделать ставку на проход Марокко за 1.60.

Прогноз на матч Япония — Испания

Сборная Японии прошла групповой этап ОИ-2024 уверенно. Сначала она крупно победила Парагвай (5:0), а затем выиграла у Мали (1:0) и Израиля (1:0). Соперники были очень разношёрстные, но у «синих самураев» к каждому нашёлся индивидуальный подход. У «синих самураев» всегда очень хорошо структурирована игра. Они проделывают большой объём командной работы, классно играют в пас.

Сборная Испании видится одним из основных претендентов на победу в ОИ-2024. Всё благодаря талантливому поколению футболистов, которое выглядит преуспевающим. Хотя ощущаются проблемы с защитой. Она далеко не идеальная. Во время группового этапа «Красная фурия» победила Узбекистан (2:1) и Доминиканскую Республику (3:1), но в последней встрече проиграла Египту (1:2).

Сборная Японии — не явный аутсайдер. У неё есть хорошие перспективы для прогресса и борьбы за медали. Тем не менее уровень Испании для «синих самураев» ещё очень далёк. У «Красной фурии» есть всё для победы и выхода в полуфинал. Мы же не будем ставить на победителя, а возьмём тотал больше 2.5 мяча за 2.25. Уж слишком нестабильно выглядит испанская защита.

Прогноз на матч Франция — Аргентина

На групповом этапе домашней Олимпиады французы победили США (3:0), Гвинею (1:0) и Новую Зеландию (3:0). Вместо Мбаппе приходится вести за собой сборную Александру Ляказетту и Майклу Олисе. Оба получили передышку в минувшей встрече по инициативе тренера. Так они выйдут на поле свежими и заряженными на активную работу.

Сборная Аргентины менее уверенно прошла групповой этап ОИ-2024. Сначала она уступила Марокко (1:2), а затем победила одного из главных аутсайдеров — Ирак (3:1) и поехавшую на Олимпиаду в совершенно непонятной комплектации Украину (2:0). Будь в соперниках команды посильнее, бело-голубые могли бы не выйти в плей-офф.

Сборная Франции прекрасно справляется без Мбаппе. Её ведущие футболисты показывают отличную игру и делают результат. Аргентина тем же похвастаться не может. Она не без труда миновала групповой этап ОИ-2024 и вряд ли сумеет победить хозяйку турнира в четвертьфинале. У бело-голубых маловато резервов. Поэтому мы предлагаем ставку на победу французов за 2.15. К тому же, это неплохая попытка отомстить аргентинцам за обидную кричалку после победы на Кубке Америки.

Экспресс на 2 августа

Ставка 1: проход Марокко в матче с США за 1.60.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в игре Япония — Испания за 2.25.

Ставка 3: победа Франции в матче с Аргентиной за 2.15.

Общий коэффициент: 1.60 Х 2.25 Х 2.15 = 7.74.