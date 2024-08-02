«Акрон» — «Динамо» М. На Андрея Лунёва можно положиться

3 августа состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.87. Успех тольяттинцев оценён в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Акрон» — «Динамо» 3 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Акрон» — «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Акрон» — «Динамо» (03.08.2024)

Набирает обороты новый сезон РПЛ. На 3 августа запланирована встреча, которая откроет программу 3-го тура первенства. На стадионе «Солидарность Арена» в Самаре померяются силами «Акрон» и московское «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Акрон» разгромно проиграл «Рубину» (0:4). Результат не удивляет. Команда сосредоточена на другом — борьбе за сохранение прописки в РПЛ. Пока что тольяттинцы оставляют после себя приятное впечатление.

Подопечные Заура Тедеева навязали борьбу «Локомотиву» (2:3), а затем победили «Факел» (2:0). В последней игре, правда, им немного подфартило. В компенсированное ко второму тайму время при счёте 0:0 ведущий полузащитник воронежцев Евгений Марков схлопотал красную карточку.

Если бы не удаление, встреча могла бы сложиться совершенно иначе. «Акрон» показывает себя с хорошей стороны, но у него мало резервов. Для команды это первый сезон в РПЛ. Будет большим успехом, если она сумеет сохранить прописку.

Подопечные Заура Тедеева демонстрирую бесстрашную атакующую игру. У них хорошо получается создавать моменты, однако же в обороне у «Акрона» всё плохо. Его защитники часто ошибаются, ввиду банальной нехватки опыта выступлений на таком высоком уровне.

«Динамо» начало новый сезон РПЛ с хорошей ноты. Оно победило «Факел» (3:1) и «Локомотив» (3:1). Однако затем последовало разгромное поражение во встрече 1-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком» (0:3). Неужели прозвучал первый тревожный звоночек? Проигрывать дерби с таким счётом непозволительно.

Оправдывает бело-голубых то, что они сыграли не основным составом. Во-первых, не вернулся из расположения национальной команды Фабиан Бальбуэна. Во-вторых, во встрече со «Спартаком» сыграл Игорь Лещук. В частности из-за его ошибок в прошлом сезоне «Динамо» упустило чемпионство.

В матче со «Спартаком» бело-голубые собранно и интересно смотрелись до первого пропущенного мяча. На 38-й минуте Лещук пропустил, отбил перед собой, прямо в ноги Манфреду Угальде. Далее бело-голубые «привезли» пенальти, и получили третий мяч вдогонку.

В предстоящей встрече ничего подобного не предвидится. Летом «Динамо» подписало Андрей Лунёва. В первых двух встречах нового сезона чемпионата России он выступил очень здорово. Голкипер совершил несколько важных спасений и классно управлял защитной. Вратарь показал, что Марцел Личка может на него положиться.

Заключить пари на победу бело-голубых в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Ранее команды встречались только один раз. Тольяттинцы сенсационно выиграли, но то было в Кубке России. В РПЛ у них нет шансов.

Москвичам необходимо исправиться за поражение во встрече со «Спартаком». Они должны показать лучшую игру, ну или что-то хотя бы близкое к этому. У бело-голубых в разы лучше комплектация состава и рисунок командной игры, чем у клуба из Тольятти. Они стабильнее и сильнее.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Акрон» — «Динамо» 3 августа 2024 года

«Акрон» способен навязать борьбу «Динамо» за счёт контратак. Заур Тедеев отдаёт предпочтение смелому стилю игры. Это заставляет уважать и восхищаться им. И всё же, бело-голубые — явные фавориты. У них преимущество во всём. Остаётся только конвертировать его в результат.

Ставка: победа «Динамо» за 1.87.