«Урал» — «Сокол». В Екатеринбурге проигрывать нельзя

3 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги «Урал» — «Сокол». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 1.44. Успех клуба из Саратова оценён экспертами в 9.20. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Урал» — «Сокол» 3 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Урал» — «Сокол» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе забьют» можно за 2.44.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Первой лиги «Урал» — «Сокол» (03.08.2024)

Набирает обороты новый сезон второго по значимости дивизиона России. На 3 августа запланированы три встречи 4-го тура Первой лиги. В одной из них на стадионе «Екатеринбург Арена» померяются силами «Урал» и «Сокол». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

После трёх туров нового сезона «Урал» мог бы делить первую строчку в турнирной таблице Первой лиги с тульским «Арсеналом». Он стартовал с побед во встречах с «Сочи» (2:0) и «Шинником» (2:1).

Затем екатеринбуржцы сенсационно уступили «Черноморцу». Всё решили простые ошибки и нехватка эмоциональной стабильности. «Шмели» пропустили три мяча за 15 минут под занавес первого тайма. Один из них был забил с середины поля. Гол получился на загляденье.

Разговор с Евгением Аверьяновым в перерыве взбодрил оранжево-чёрных. На 52-й минуте они отыграли один мяч, но дожать соперника в концовке и увезти хотя бы ничью из Новороссийска у клуба из Екатеринбурга не получилось.

Президент «Урала» Григорий Иванов призвал не оценивать игру команды и не делать выводов. Он считает, что для этого ещё слишком рано. Иванов предложил вернуться к этому вопросу через 9-10 туров. Понятно, что «шмели» ещё не до конца привыкли к пережитым летом изменениям, но претензии есть к давно выступающим за клуб футболистам.

У екатеринбуржцев не наблюдается должной самоотдачи. Больше прочих критикуют Андрея Егорычева. С его стороны не просто отсутствует польза. Складывается впечатление, что с ним команда играет в меньшинстве. Аверьянову необходимо что-то менять.

С «Соколом» у екатеринбуржцев могут возникнуть серьёзные проблемы, потому что клуб из Саратова во многом схож с «Черноморцем». Он — один из главных аутсайдеров, но есть несколько немаловажных нюансов.

Во-первых, у «Сокола» есть характер, а также потенциал для того, чтобы надолго закрепиться в Первой лиге. Во-вторых, он восхитительно пользуется нестабильностью соперников в начале сезона, обеспечивая себе подушку безопасности в виде багажа очков.

Придерживаясь данной стратегии, по итогам минувшего сезона «Сокол» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице Первой Лиги. Новый розыгрыш второго по значимости дивизиона России он начал с побед во встречах с «Енисеем» (1:0) и «КАМАЗом» (1:0), а также ничьей с «Чайкой» (1:1).

Прошлый сезон «Сокол» закончил в статусе одной из самых пропускающих команд Первой лиги. Из этого были сделаны соответствующие выводы. Летом клуб постарался как можно лучше усилить оборону. Селекционный отдел справился с этой задачей весьма неплохо.

«Сокол» в любом случае подходит ко встрече в качестве аутсайдера. Однако нельзя исключать вероятности, что он сумеет за счёт слаженной игры вторым номером отнять очки у «Урала». Заключить пари на то, что екатеринбуржцы не проиграют и тотал меньше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

Аверьянов наверняка проведёт работу над ошибками и уделит особое внимание крепости в защите после поражения в матче с «Черноморцем». Глобально это ничего не изменит в игре и ожиданиях от оранжево-чёрных. И всё же, если тренер будет грамотно распоряжаться ресурсами, шансы на возвращение в РПЛ у «шмелей» непременно повысятся.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Урал» — «Сокол» 3 августа 2024 года

Поражение в матче с «Черноморцем» ударило по настроению «Урала» и его болельщиков. Аверьянову необходимо сделать выводы и не допустить ещё одной потери очков в игре с андердогом. «Сокол» — крепкий, но всё же аутсайдер. Он способен зацепиться за нерезультативную ничью. Однако это максимум, чего можно ожидать. Клубы в неравных условиях. У екатеринбуржцев больше резервов, а также будет поддержка родных трибун.

Ставка: «Урал» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.