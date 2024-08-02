«Зенит» — «Ростов». Семак знает все секреты Карпина

Тренер петербуржцев заявил, что ему хорошо известно, как играет команда Валерия Георгиевича. Она не меняется!

3 августа состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.33. Успех ростовчан оценён в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов» 3 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (03.08.2024)

На 3 августа запланированы три матча 3-го тура РПЛ. В одном из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге померяются силами «Зенит» и «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

«Зенит» классно усилился летом. Настолько, что не замечает в начале нового сезона никого на своём пути. В РПЛ петербуржцы разгромили «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0), а в Кубке России — «Факел» (3:0). Ещё они уверенно победили «Краснодар» (4:2) в матче за Суперкубок страны.

У «Зенита» образовалась огромная глубина состава, с которой можно смело рассчитывать на победу во всех турнирах. Если в прошлом сезоне команде часто не хватало креативности от плеймейкеров, то с приобретением Максима Глушенкова этот вопрос утратил актуальность.

Нападающий стал одним из главных открытий минувшего сезона. Оказалось, что он способен развивать атаки филигранными передачами из глубины и выводить сокомандников на выгодные ударные позиции практически в любых ситуациях. При этом форвард здорово открывается сам и забивает.

Во встрече с «Факелом» Сергей Семак выпустил Глушенкова и Вендела на 65-й минуте. После игры он отметил, что с появлением этих двух футболистов на поле креатива и качественных действий стало гораздо больше. Через пять минут после замен петербуржцы забили второй гол, а ещё через 14 — поставили точку в матче.

Валерию Карпину остаётся только позавидовать Сергею Семаку. В составе его команды нет такого количества элитных футболистов, за счёт которых можно было бы усилить игру. Специалисту приходится полагаться на молодёжь и прикладывать много усилий для её развития.

Летом «Ростов» укрепил состав бывшим полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым, приобрёл несколько легионеров и ещё арендовал парочку игроков. Практически всем новобранцам нужно время на адаптацию в клубе и набор формы.

Начали сезон жёлто-синие неплохо, но и не лучшим образом. В РПЛ они потеряли очки во встрече с ЦСКА (0:0) и обыграли не успевшие привыкнуть к пережитым летом переменам «Крылья Советов» (3:1), а в Кубке России уступили «Локомотиву» (0:1).

Железнодорожники выступили основным составом. Это отчасти оправдывает ростовчан. В предстоящем матче придётся искать другие оправдания. «Зенит» на ходу. Будет настоящим чудом, если подопечным Валерия Карпина удастся его остановить.

Поставить на победу петербуржцев и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Ожидается очень интересная насыщенная событиями игра. У «Ростова» есть характер. Пусть избежать поражения не выйдет, но он точно навяжет борьбу и создаст проблемы.

Жёлто-синие не выиграли ни одной из 10 последних очных встреч. Семь из этих матчей получились результативными. Есть все основания полагать, что и грядущая игра порадует изобилием голов.

Сергей Семак сказал, что прекрасно знает, как играют подопечные Валерия Карпина, но и его тактика для наставника сборной России не является секретом. Тренер «Зенита» отметил, что жёлто-синие всегда стараются показывать активный агрессивный футбол. Он подчеркнул, что матчи с такими командами всегда приятны и интересны.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов» 3 августа 2024 года

В текущей форме «Зенит» любую команду РПЛ способен разгромить. Тем более дома. Он показывает бесподобный креативный футбол и много забивает. «Ростов» может забить гол-два. Жёлто-синим не привыкать играть вторым номером и доставлять проблемы фаворитам, но для набора очков в таких матчах им нужно больше ресурсов.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.