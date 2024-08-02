«Рубин» — «Химки». Советы Дениса Глушакова приносят пользу

3 августа в матче 3-го тура РПЛ состоится встреча между «Рубином» и «Химками» на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры – в 20:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рубин» — «Химки» 3 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами казанцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.00. Шансы красно-чёрных оценили в 3.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.77. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.90.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура РПЛ «Рубин» — «Химки» (03.08.2024)

3 августа состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Химками». Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена». Начало – в 20:00 мск. Для красно-чёрных это будет первая выездная игра в новом сезоне.

Казанцы ещё в прошлом розыгрыше первенства встали на путь прогресса. Рашид Рахимов точно не терял зря времени во время межсезонья. «Рубин» стартовал с победы в матче с «Пари НН» со счётом 4:2. Со стороны такой результат кажется впечатляющим. Но нижегородцы подошли к сезону в ужасной форме и продолжают проигрывать, много пропуская. Вот только они умудрились забить два мяча в ворота казанцев – это нехороший знак.

Сразу после этой победы «Рубин» разгромно проиграл «Зениту» со счётом 0:4. Рашид Рахимов не стал скрывать, что его подопечные не контролировали многие эпизоды, позволяли сопернику вольно действовать в штрафной. Ладно есть проблемы в защите, но ведь и реализация подвела, хотя моменты были.

Наконец, в минувшей встрече в Кубке России переживающий из-за поражения «Зениту» казанский клуб разгромил скромный «Акрон» — 4:0. Мотивация казанцев была заметна. Они старались как можно чаще наносить удары по воротам. Несмотря на 0 в графе пропущенных голов в этой игре, подопечные Рахимова неоднократно пугали болельщиков, допуская ошибки в своей штрафной.

Каким бы ни было содержание матча, но реакцию на поражение от петербуржцев «Рубин» продемонстрировал. Лишь бы этого запала хватило и на следующую игру в РПЛ. Ведь возможности и потенциал «Химок» по-прежнему не раскрыты до конца.

Химчане вяло стартовали в новом сезоне чемпионата России, сыграв вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), не реализовав два пенальти, и уступили «Спартаку» со счётом 1:3. У красно-чёрных прибавилось опыта. Денис Глушаков провёл весь матч с «Оренбургом» в Кубке России, и другие футболисты после победы со счётом 1:0 отметили, что он много подсказывал, и всё по делу.

Ещё не раз выручит Антон Заболотный, а недавно клуб объявил о переходе на правах аренды Зелимхана Бакаева из «Зенита». Неплохое усиление. Пока нужно сделать скидку на отсутствие нужного опыта у главного тренера «Химок» Франка Артиги. Он обязательно освоится и должен суметь сохранить для красно-чёрных место в РПЛ.

Как видим, ресурсов у команды для этого более чем достаточно. Пусть много ветеранов, но все они в хорошей форме. Хочется взять в этой встрече ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.90. «Рубин» допускает ошибки и не перестанет этого делать, а «Химки» способны на большее. Да и в принципе во всех трёх встречах нового сезона они забивали.

Ставка: обе забьют за 1.90.