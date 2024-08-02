Седрик Дюма — Денис Тюлюлин. Дана Уайт закроет глаза на три поражения

3 августа на «Этихад-Арене» в Абу-Даби состоится турнир UFC on ABC 7. Нас ждёт множество поединков с участием российских спортсменов. Открывать предварительный кард будет бой Седрик Дюма – Денис Тюлюлин. Его начало запланировано на 19:00 мск.

Кто фаворит?

Букмекеры считают фаворитом Дюму и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.52. Шансы Тюлюлина оценили в 2.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 56.0.

Эксперты предполагают, что поединок может продлиться всю дистанцию. Ставки на тотал больше 2.5 раунда принимают за 1.87. Ровно столько же дают на тотал меньше 2.5 раунда.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Седрик Дюма — Денис Тюлюлин

В прямом эфире поединок покажут на телеканале «Матч Боец».

Прогноз на бой Седрик Дюма — Денис Тюлюлин

Интересная встреча ожидает нас уже в предварительном карде. Несмотря на скромный статус поединка, для россиянина он невероятно важный. Он подходит к нему с серией из трёх поражений. Ещё одно может лишить Дениса контракта с UFC.

Соперник попался непростой, но проходимый. Седрик Дюма начал свою карьеру в организации не так давно. Он выиграл в претендентской серии Даны Уайта у Матея Пенажа гильотиной, а затем одержал ещё две победы, но судейскими решениями. Скучные бойцы редко интересуют руководство UFC. От таких стараются избавляться.

Тем более в последнем поединке Дюма не продержался и четырёх минут, попав под град ударов Нурсултона Рузибоева. Это поражение подвело к вопросу о необходимости держать такого бойца в промоушене. Многое решится в очной схватке с россиянином.

У Седрика будет преимущество в габаритах. Он высокий и будет пользоваться этим. По манере поведения в бою американец предпочитает чаще задействовать удары ногами, а также проверяет соперников джебами. Таким образом, он держит бойцов на дистанции и не позволяет прессинговать.

Этот стиль совсем неудобен для Дениса, который привык действовать напористо. Если тренерский штаб не смог придумать ничего нового, то россиянин будет попадать под удары на дистанции, изредка сближаясь с Седриком. Клинчевать Дюму тоже не лучшая затея, он обладает неплохими навыками грэпплинга и уже побеждал сабмишеном.

Карьера Тюлюлина в UFC не задалась с самого начала. Сразу после заключения контракта он проиграл дебютный поединок удушающим приёмом во втором раунде Алиасхабу Хизриеву. Перекрыть горечь от поражения россиянин смог победой нокаутом в бою с американцем Джейми Пикеттом. На этом всё.

Последние три поединка Денис проиграл и каждый раз досрочно. Именно поэтому он находится на грани. Контракт с ним могут разорвать в случае поражения в предстоящем бою. Да и если выиграет, всё равно может лишиться возможности выступать в UFC. Если сделает это не зрелищно, а уныло.

Главная проблема Тюлюлина заключается в тяжёлом весе для этой категории. Его нельзя ругать за стремление вырубать соперников мощными ударами. Вот только нельзя быть таким неразборчивым и неосторожным. Жаль, что пробовать новые стили уже поздно. В схватке с Дюмой ему нужно продемонстрировать свою реальную нокаутирующую силу. Иного выхода быть не может.

На что ставить в бою Седрик Дюма — Денис Тюлюлин

Даже не сомневайтесь, что нас ожидает сумасшедший поединок. Дана Уайт должен прийти в восторг, чтобы поверить в Тюлюлина и предоставить ему ещё несколько поединков. Дюма, конечно, превосходит Дениса в габаритах и выглядит более умным бойцом. Но мы понадеемся на один точный удар, который отправит Седрика в нокаут. Рискнём и поставим на победу Тюлюлина за 2.60.

Ставка: победа Дениса Тюлюлина за 2.60.