Виктория Дудакова — Сэм Хьюз. Восходящая звезда из России останется непобеждённой

3 августа на «Этихад-Арене» в Абу-Даби состоится турнир UFC on ABC 7. Нас ждёт множество поединков с участием российских спортсменов. В одном из них Виктория Дудакова будет драться с американкой Сэм Хьюз. Начало встречи — не ранее 19:50 мск.

Кто фаворит?

Букмекеры отдают предпочтение Дудаковой и предлагают поставить на её победу с коэффициентом 1.45. Шансы Хьюз оценили в 2.85. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 57.0.

Эксперты предполагают, что поединок продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 2.5 раунда принимают за 1.18. Поставить на тотал меньше 2.5 раунда можно за 4.60.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Виктория Дудакова — Сэм Хьюз

В прямом эфире поединок покажут на телеканале «Матч Боец».

Прогноз на бой UFC Виктория Дудакова — Сэм Хьюз

3 августа нас ожидает первый в этом году бой Виктории Дудаковой, на которую возлагают большие надежды в лиге. Драться ей придётся с американской спортсменкой Сэм Хьюз, которая старше россиянки почти на семь лет.

Виктория не знает поражений в своей карьере, а в UFC одержала три победы кряду. Она достигает поставленных целей за счёт своей агрессивной манеры и желания пускать в ход удары в стойке. 25-летней спортсменке пока не хватает опыта больших боёв, но с таким высоким IQ она его обязательно получит. Причём гораздо быстрее, чем кажется.

Если Дудакова и рискует, то делает это обдуманно. Среди её качеств можно отметить самообладание и хладнокровие, демонстрируемые в поединках с соперниками разного уровня. В UFC на её счету две победы судейским решением и одна — из-за перелома руки Истелы Нунес. До контракта с лучшей бойцовской организацией Виктория часто выигрывала сабмишеном.

Вряд ли грэпплинг можно использовать в схватке с Хьюз. Наверняка Дудакова захочет провести поединок в стойке, пытаясь перехитрить более возрастную американку. Главное – постоянно двигаться и напирать. Это ключ к успеху.

Тактика ведения боёв Хьюз более-менее понятная и простая. Она предпочитает пойти на сближение за счёт джебов, а затем прижимает соперниц к клетке и пытается провести тейкдаун. Таким образом, неоднократно её оппонентки оказывались на канвасе. К счастью, этим не испугать Викторию, которая хорошо владеет борцовскими навыками.

Поэтому грэпплинг Сэм может просто не сработать или обернуться против неё. Однако нам не кажется, что из-за каких-то опасений американка прибегнет к использованию нового плана. Скорее всего, она ничего не станет менять. Тем более Хьюз может рассчитывать на свой контроль, который в полном порядке.

На что ставить в бою Виктория Дудакова — Сэм Хьюз

Бойцы желают произвести впечатление, а Дудакова ещё и может продлить свою победную серию. У россиянки наступил важный этап в карьере, она находится на пике и готова доминировать в своём дивизионе. Виктория прекрасно владеет как ударной техникой, так и грэпплингом. Сэм Хьюз дорожит предстоящим боем, поэтому подойдёт к нему осторожно.

Интересно, если у Сэм получится прижать Викторию к клетке и перевести в партер, сможет ли она её контролировать? Мы считаем, что у американки ничего не получится. Лучшим вариантом видится ставка на победу Дудаковой за 1.45. Она фаворит, и это оправданно.

Ставка: победа Виктории Дудаковой за 1.45.