Тони Фергюсон — Майкл Кьеза. Эль Кукуя побьют в последний раз

Время давно ушло, но 40-летний американец никак не хочет этого понять.

3 августа в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC 7. В одном из боёв вечера выступит бывший временный чемпион в лёгком весе 40-летний Тони Фергюсон. Он сразится в полусредней весовой категории с Майклом Кьезой.

Во сколько начало боя Фергюсон — Кьеза

Бой между Тони Фергюсоном и Майклом Кьезой начнётся ориентировочно в 23:10 мск.

Где смотреть бой Фергюсон — Кьеза

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC on ABC 7, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Кто фаворит боя Фергюсон — Кьеза, ставки и коэффициенты

Букмекеры считают явным фаворитом Майкла Кьезу. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.19. Шансы Эль Кукуя оценили котировкой 4.95. Ничья маловероятна, сделать ставку на такой исход можно за 66.0.

На полный бой дают коэффициент 1.99 и 1.77 – на то, что поединок завершится досрочно. Сабмишен идёт за 2.28, а нокаут от любого из бойцов — за 6.70.

Сколько Фергюсон будет мучить самого себя?

Тони Фергюсон никак не закончит. О том, что Эль Кукую пора на пенсию, говорят все. Абсолютно все. Семь поражений подряд! Такое было только у Би Джей Пенна, но у Тони есть все шансы побить его антирекорд. Даже Дана Уайт уже несколько раз заявлял, что Тони пора заканчивать с единоборствами. Увольнять его не хотят, всё-таки он действительно легендарный боец, но с каждым разом Фергюсон выглядит всё хуже.

А ведь перед каждым боем Тони говорит, что всё поменялось, у него новая команда, он наконец-то подготовился и уж сейчас-то точно покажет свой максимум. Хотя, может быть, он его и показывает? Просто этот самый максимум сейчас совсем слабый.

Его соперник тоже не хватает звёзд с неба. У Майкла Кьезы три поражения подряд, а он — явный фаворит предстоящего поединка. Чудеса, да и только! Но такова суровая реальность.

Кьеза — типичный середняк UFC, на счету которого, правда, был ряд ярких побед. Но конвертировать эти победы в дальнейший прогресс Майкл не смог и вот теперь будет драться с Фергюсоном. У него нет нокаутирующей мощи, а в последнее время он часто проигрывает приёмами. Такой вот бой неудачников нам предстоит.

На что рассчитывать Тони Фергюсону? Только на то, что Кьеза к бою совсем не готовился. Эль Кукуй в последних своих поединках — это какая-то обречённость. Он совершенно потерял свои навыки в стойке, не видит атак соперника и откровенно ходит пешком. Кьеза тоже далеко не в лучшей форме, но здесь иного исхода не просматривается.

Весь вопрос в том, захочет ли Майкл пойти за досрочной победой? Его преимущество в скорости вполне позволит ему победить решением судей за счёт работы рук и быстроты атак. Но можно всё закончить досрочно. Кьеза неплох в борьбе и вполне может поймать Тони, когда тот начнёт паниковать. Досрочная победа идёт за 2.10, это неплохой вариант.

Ставка: досрочная победа Кьезы за 2.10.