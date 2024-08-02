Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук. Шара Буллет крепче любого киборга

Иначе как объяснить желание россиянина драться вновь спустя чуть больше месяца? Да ещё и с таким нокаутёром.

3 августа на «Этихад Арене» в Абу-Даби состоится турнир UFC on ABC 7. Нас ждёт множество поединков с участием российских спортсменов. В одном из них Шарабутдин Магомедов подерётся с Михалом Олексейчуком. Начало боя запланировано на 23:35 мск.

Кто фаворит?

Букмекеры считают явным фаворитом Магомедова и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.25. Шансы Олексейчука оценили в 4.15. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 64.0.

Эксперты предполагают, что поединок не продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 2.5 раунда принимают за 2.17. Поставить на тотал меньше 2.5 раунда можно за 1.65.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук

В прямом эфире поединок покажут на телеканале «Матч!».

Прогноз на бой Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук

Прошло чуть больше месяца, а Шара Буллет вновь рвётся в октагон. Такой выносливости можно только позавидовать. Но на этот раз его ждёт непростое испытание, ведь Михал Олексейчук является опытным бойцом UFC, пусть и не самым успешным.

Шарабутдин в минувшем поединке победил Антонио Троколи нокаутом в третьем раунде. Из-за проблем со зрением в нескольких штатах уже отказались допускать Магомедова к боям, поэтому он спешит провести ещё одну схватку.

Естественно, для Даны Уайта такой боец бесценен. Он очень интересен для болельщиков и перспективен. В последних поединках мы стали свидетелями, как Шара Буллет научился защищаться от тейкдаунов. Пусть пока далеко не идеально, но его мощь и безумная сила полностью компенсируют этот недостаток.

Магомедову нужно продолжать работать в таком же темпе, чтобы заставлять своих соперников ошибаться и наносить свои коронные удары. Если сравнивать Шару Буллета с Олексейчуком, то у россиянина намного точнее удары как руками, так и ногами, а ещё есть преимущество в скорости. Это очень важные моменты.

Михал не боится встреч с такими опасными соперниками. За свою карьеру он неоднократно сталкивался с ударниками. Да и сам поляк не прочь продемонстрировать свою мощь в стойке. Бо́льшую часть поединков в UFC Лорд выиграл нокаутами в первых раундах. Поэтому мы можем с первой минуты стать свидетелями жёсткой рубки.

Олексейчук старается быстрым темпом навалиться на соперника и выдать всю свою ударную базу, надеясь, что один из ударов достигнет цели. Похожей тактики он будет придерживаться и в предстоящем поединке. Но это нам и нужно!

На что ставить в бою Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук

Нас ожидает очень интересный поединок. Наиболее вероятный сценарий, когда оба бойца сойдутся в центре и устроят бескомпромиссную рубку, пока один из них не упадёт на канвас. Олексейчук хоть и зарос поражениями, но является одним из лучших нокаутёров в UFC. Шара Буллет – очень агрессивный и напористый боец. Он станет сложным испытанием для поляка.

В UFC Лорд ещё никогда не проигрывал нокаутом. Только сабмишеном. Есть переживания по поводу усталости Шары Буллета. Всё-таки с момента последнего поединка прошло чуть больше месяца. Неужели это никак не повлияет на его выносливость? Хотя это может подтолкнуть Магомедова к быстрому завершению. В итоге предлагаем поставить, что бой завершится в первом раунде за 2.57.

Ставка: бой завершится в первом раунде за 2.57.