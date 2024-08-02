«Манчестер Сити» — «Челси». Холанд и Нкунку обеспечат град голов

Уж очень активны Эрлинг и Кристофер в товарищеских встречах.

4 августа в товарищеском матче «Манчестер Сити» будет играть с «Челси» на стадионе «Огайо» в Коламбусе. Начало встречи – в 0:30 мск. Турне английских клубов по США продолжается. Предсезонная подготовка получается интересной.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Челси» 4 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «горожан» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.05. Шансы «синих» оценили в 3.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.55. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.45.

Анализ и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси» (04.08.2024)

Пока очень сложно дать оценку предсезонной подготовке «Манчестер Сити». Особенно с учётом того, что ряд важных игроков по-прежнему отсутствуют из-за выступлений за сборные. Но одно можно сказать точно – Хосеп Гвардиола не ожидал такой цепочки неудачных результатов. Он явно расстроен, но должен принять меры.

«Горожане» закончили сезон поражением в матче финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:2). Повлияло ли это на небесно-голубых, неизвестно, но открыли предсезонную подготовку они, проиграв «Селтику» со счётом 3:4. Несвойственно «Ман Сити» пропускать по четыре мяча от команды, заметно уступающей в классе.

И это имея в составе Холанда, ставшего автором одного из мячей. Невероятно! Этот результат не стал единственным. После этого небесно-голубые уступили «Милану» со счётом 2:3. Вновь Эрлинг забил один мяч, но не смог помешать «дьяволам» отпраздновать победу. Заострим внимание на пропущенных голах. На этот раз их было три.

В последней товарищеской встрече «Ман Сити» играл с «Барселоной». Матч завершился вничью со счётом 2:2 в основное время, но в серии пенальти подопечные Гвардиолы оказались слабее и проиграли – 1:4. В чём же дело?

Встреча с «Челси» станет последней для «Манчестер Сити» в турне по США. После неё 10 августа состоится матч за Суперкубок Англии с «Манчестер Юнайтед». И как к нему подготовились «горожане»? Пропустили девять мячей в трёх играх?

«Челси» проводит предсезонную подготовку под руководством нового тренера. Команду летом возглавил Энцо Мареска. К слову, дебют у него получился совсем неудачным, но потребовалось время для освоения на новом месте. В этом нет ничего плохого.

Сначала «аристократы» сыграли вничью с «Рексемом» со счётом 2:2, а затем проиграли с разгромом «Селтику» — 1:4. Нкунку в этих двух матчах стал автором двух голов. Главное, чтобы в этот раз его навыки оказались полезными во время сезона АПЛ. Ну и, конечно же, чтобы не было травм.

Мареска успокаивал болельщиков и обещал, что все проблемы будут решены в скором времени. Особое внимание тренер должен был уделить защите. Видимо, не соврал, потому что минувшую встречу «Челси» выиграл у «Америки» со счётом 3:0. Мексиканский клуб оказался под мощным прессингом и не смог ничего с этим поделать. Вновь забил Нкунку.

У нас есть все предпосылки ожидать от предстоящей встречи изобилия голов и моментов. Гвардиола по-прежнему не сможет рассчитывать на Фила Фодена, Хулиана Альвареса, Бернарду Силву, Кевина Де Брёйне и не только. Однако есть Эрлинг Холанд, Джек Грилиш, Оскар Бобб и Джеймс Макэйти. Разве этого недостаточно?

В итоге мы предлагаем поставить на весьма неожиданный вариант – «обе забьют больше 1.5 мяча» с коэффициентом 3.55. Все три товарищеские встречи небесно-голубых заканчивались с таким исходом. Да и «Челси» показывает высокую результативность. В особенности Нкунку.

Ставка: обе забьют больше 1.5 мяча за 3.55.