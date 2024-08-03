Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов. Бой за пояс приближается!

3 августа на «Этихад Арене» в Абу-Даби состоится турнир UFC on ABC 7. Нас ждёт множество поединков с участием российских спортсменов. В главном событии в претендентском бою в легчайшей весовой категории Кори Сэндхаген подерётся с Умаром Нурмагомедовым. Начало поединка запланировано на 23:55 мск.

Кто фаворит?

Букмекеры считают явным фаворитом Нурмагомедова и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.23. Шансы Сэндхагена оценили в 4.40. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 64.0.

Эксперты предполагают, что поединок продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают за 1.75. Поставить на тотал меньше 4.5 раунда можно за 2.02.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов

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Прогноз на бой UFC Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов

В главном событии турнира UFC on ABC 7 претендентский бой в легчайшей весовой категории проведут американец Кори Сэндхаген и россиянин Умар Нурмагомедов. Начало встречи – не ранее 23:55 мск.

Песчаный человек находится на пороге настоящего титульного боя. Правда, до него ещё нужно сделать шаг. И он не будет простым. Пройти через непобедимого Умара – та ещё задача. Американцу придётся работать на пределе своих возможностей, если он хочет исполнить мечту.

Кори уже долгое время находится среди сильнейших бойцов своей весовой категории, а всё благодаря подготовке. Стоит отметить ударную технику Сэндхагена, которая находится на высоком уровне. Если он начинает работать в стойке, соперникам приходится непросто. Плюс Песчаный человек вовремя подключает ноги, не позволяя противнику пойти на сближение.

Не сомневаемся, что ставка будет сделана именно на ударную технику. Только она может помочь сбить с толку Умара и избежать его захвата. Главная задача Кори – ни в коем случае не позволять Нурмагомедову перевести поединок в партер. Посмотрим, справится ли он с ней.

Династия Нурмагомедовых всегда преследует единственную цель в UFC – получить пояс чемпиона. Умар является троюродным братом Хабиба. Поэтому к подготовке, лагерю и поддержке не возникает никаких вопросов. Всё это было на самом высоком уровне. Дагестанец благодаря этому по-прежнему остаётся непобеждённым бойцом.

Однако не стоит обманывать себя, считая, что если в октагон войдёт родственник Хабиба, то он хорош только в борьбе. Умар больше похож на своего младшего брата Усмана. Он умело задействует ударную технику, причём работает как руками, так и ногами. Поэтому его можно смело назвать универсальным. От такого соперника никогда не знаешь, чего ожидать в следующую секунду.

Нурмагомедов будет постоянно искать способ провести тейкдаун. Но таких попыток может быть не много. Всё-таки Кори – это очень опытный боец, повидавший разных спортсменов на своём пути. Последние четыре из пяти его поединков доходили до пятого раунда. Марлона Веру Сэндхаген победил раздельным решением судей, а Роба Фронта – единогласным.

На что ставить в бою Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов

С большей долей вероятности поединок пройдёт под диктовку Умара, который будет включаться в размен ударами, а в удобный момент использует тейкдауны. Заставляет задуматься только тот факт, что Нурмагомедов никогда не дрался на протяжении пяти раундов. Поэтому стоит рискнуть и поставить на его досрочную победу с коэффициентом 2.35.

Ставка: победа Умара Нурмагомедова досрочно за 2.35.