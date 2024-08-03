Экспресс на РПЛ: неподражаемый «Зенит» и загрустивший «Рубин»

Вчера закончились матчи 1/4 финала Олимпиады по футболу, а сегодня нас ждут встречи 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Надеемся, они получатся не менее интересными. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.19.

Прогноз на матч «Акрон» — «Динамо»

В матче 1-го тура группового этапа Кубка России «Акрон» разгромно проиграл «Рубину» (0:4). Результат не удивляет. Команда сосредоточена на другом — на борьбе за сохранение прописки в РПЛ. Пока что тольяттинцы оставляют после себя приятное впечатление. Подопечные Заура Тедеева навязали борьбу «Локомотиву» (2:3), а затем победили «Факел» (2:0). Подопечные Заура Тедеева демонстрируют бесстрашную атакующую игру. У них хорошо получается создавать моменты.

«Динамо» начало новый сезон РПЛ с хорошей ноты. Оно победило «Факел» (3:1) и «Локомотив» (3:1). Однако затем последовало разгромное поражение во встрече 1-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком» (0:3). Оправдывает бело-голубых то, что они сыграли неосновным составом. Во встрече с красно-белыми на воротах сыграл Игорь Лещук. В РПЛ эта позиция забронирована за Андреем Лунёвым.

«Акрон» способен навязать борьбу «Динамо» за счёт контратак. Заур Тедеев отдаёт предпочтение смелому стилю игры. Это заставляет уважать тольяттинцев и восхищаться ими. И всё же бело-голубые — явные фавориты. У них преимущество во всём. Остаётся только конвертировать его в результат. Поставим на победу москвичей за 1.88.

Прогноз на матч «Зенит» — «Ростов»

«Зенит» классно усилился летом. Настолько, что не замечает в начале нового сезона никого на своём пути. В РПЛ петербуржцы разгромили «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0), а в Кубке России — «Факел» (3:0). Ещё они уверенно победили «Краснодар» (4:2) в матче за Суперкубок страны. У сине-бело-голубых образовалась огромная глубина состава, с которой можно смело рассчитывать на победу во всех турнирах.

Начал сезон «Ростов» неплохо, но и не лучшим образом. В РПЛ он потерял очки во встрече с ЦСКА (0:0) и обыграл не успевшие привыкнуть к пережитым летом переменам «Крылья Советов» (3:1), а в Кубке России уступил «Локомотиву» (0:1).

В текущей форме «Зенит» любую команду РПЛ способен разгромить. Тем более дома. Он показывает бесподобный креативный футбол и много забивает. «Ростов» может забить гол-два. Жёлто-синим не привыкать играть вторым номером и доставлять проблемы фаворитам, но для набора очков в таких матчах им нужно больше ресурсов. Мы предлагаем ставку на индивидуальный тотал «Зенита» больше 2 мячей за 1.80.

Прогноз на матч «Рубин» — «Химки»

«Рубин» стартовал с победы в матче с «Пари НН» со счётом 4:2. Сразу после этой победы казанцы разгромно проиграли «Зениту» — 0:4. Наконец, в минувшей встрече в Кубке России переживающий из-за поражения «Зениту» клуб Рашида Рахимова разгромил скромный «Акрон» — 4:0. Такой была реакция команды из Казани на неудачу.

«Химки» вяло стартовали в новом сезоне чемпионата России, сыграв вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), не реализовав два пенальти, и уступили «Спартаку» со счётом 1:3. У красно-чёрных прибавилось опыта. Денис Глушаков провёл весь матч с «Оренбургом» в Кубке России, и другие футболисты после победы со счётом 1:0 отметили, что он много подсказывал, и всё по делу.

Как видим, ресурсов у команды для этого более чем достаточно. Пусть много ветеранов, но все они в хорошей форме. Хочется взять в этой встрече ставку на то, что «Химки» не проиграют, за 1.83. «Рубин» допускает ошибки и не перестанет этого делать, а «Химки» способны на большее.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Динамо» в матче с «Акроном» за 1.88.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Зенита» в игре с «Ростовом» больше 2 мячей за 1.80.

Ставка 3: «Химки» не проиграют «Рубину» за 1.83.

Общий коэффициент: 1.88 Х 1.80 Х 1.83 = 6.19.