«Барселона» — «Реал». Скучали по «эль класико»?

4 августа в товарищеском матче «Барселона» будет играть с «Реалом» на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. Начало встречи – в 2:00 мск. Турне испанских клубов по США продолжается. Предсезонная подготовка получается интересной.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Реал» 4 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами мадридцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.30. Шансы каталонцев оценили в 2.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.65. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз на матч «Барселона» — «Реал» (04.08.2024)

Кто бы мог подумать, что ещё до начала сезона в чемпионате Испании мы станем свидетелями «эль класико». В товарищеском матче во время турне по США «Барселона» будет играть с «Реалом» на стадионе «Метлайф». Начало встречи – в 2:00 мск.

«Сливочные» закрыли минувший сезон победой в финале Лиги чемпионов. Они обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Теперь команда готовится к новым подвигам, но похвалить её, к сожалению, пока не за что. Уж слишком неоднозначные результаты.

Сначала «Реал» разгромил «Альбасете» (3:0), но гордиться тут нечем. Соперник гораздо слабее. Ему можно было забивать больше, но мадридцы решили ограничиться тремя мячами. В последней встрече подопечные Карло Анчелотти проиграли «Милану» (0:1). Сказалось отсутствие важных футболистов, среди которых Беллингем, Винисиус Жуниор и Родриго. Последние двое, если верить информации, должны вернуться к «эль класико».

Зато сыграл с «дьяволами» Эндрик. И пусть результативными действиями не отметился, но получил похвалу от Карло Анчелотти. По словам главного тренера «Реала», в молодом бразильце есть что-то особенное. Он назвал его искусным и очень быстрым. Также летом «сливочные» совершили самую громкую сделку, заключив контракт с Килианом Мбаппе.

Пока же настоящий «Реал» мы увидеть не сможем из-за отсутствия многих важных футболистов. Приходится выручать тем, кто поехал в турне по США. Опыт Куртуа и Модрича должен помочь в «эль класико». Но его может быть недостаточно.

«Барселона», в свою очередь, не может похвастаться громкими трансферами. Всё самое интересное впереди. Летом команду возглавил Ханс-Дитер Флик. Немецкий специалист уже сказал, что хочет видеть от каталонского клуба в первую очередь голы, а не игру в касание и владение мячом. Вот это уже интересно!

По крайней мере, в минувшем товарищеском матче с «Манчестер Сити» получилось классно. Сине-гранатовые сыграли вничью в основное время с небесно-голубыми со счётом 2:2, а затем выиграли серию 11-метровых – 4:1. Кто-то скажет, что у «горожан» был не основной костяк, но ведь у каталонцев тоже не все игроки вернулись в состав.

Итак, медленно приближаемся к подведению итогов. Встречи «Барселоны» и «Реала» — это всегда нечто особенное. Даже если они товарищеские – это абсолютно неважно. Мы считаем, что силы распределятся поровну и нас ждёт упорный матч, который завершится вничью. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 3.85.

Ставка: ничья за 3.85.