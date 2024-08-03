Экспресс на UFC: болеем за наших! Шара Буллет и Умар Нурмагомедов идут к цели

Сегодня в Абу-Даби на «Этихад-Арене» состоится турнир UFC on ABC 7. В кард попали поединки с российскими бойцами. Причём их довольно много. Всё начнётся с боя Дениса Тюлюлина с Седриком Дюмой, а закончится встречей Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.40.

Прогноз на бой Тони Фергюсон — Майкл Кьеза

Это будет интересный поединок с участием двух ветеранов, к которому они подходят с серией из поражений. Вот только у Тони безвыигрышная серия насчитывает уже семь боёв, а у Кьезы – три.

Фергюсон за это время проверил себя в схватках с очень классными бойцами, среди которых Джастин Гэтжи, Чарльз Оливейра, Нейт Диаз, Майкл Чендлер, Пэдди Пимблетт. Эль Кукуй закалён, жаждет победы, ему она жизненно необходима. Он постоянно говорит о новых способах подготовки, тактике, смене локации, но на деле оказывается слабее соперников.

Майкл Кьеза может быть гораздо креативнее и вариативнее. Это должно помочь ему набирать очки, проводя успешные тейкдауны и работая в партере. Конечно, Фергюсон может попробовать провести один из своих приёмов, но у Бродяги должно хватать сил, чтобы его остановить. Выбирать победителя в этой паре ветеранов не станем, а поставим, что бой продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 2.5 раунда принимают за 1.65.

Прогноз на бой Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук

Нас ожидает очень интересный поединок. Наиболее вероятный сценарий, когда оба бойца сойдутся в центре и устроят бескомпромиссную рубку, пока один из них не упадёт на канвас. Олексейчук хоть и зарос поражениями, но является одним из лучших нокаутёров в UFC. Шара Буллет – очень агрессивный и напористый боец. Он станет сложным испытанием для поляка.

В UFC Лорд ещё никогда не проигрывал нокаутом. Только сабмишеном. Есть переживания по поводу усталости Шары Буллета. Всё-таки с момента последнего поединка прошло чуть больше месяца. Неужели это никак не повлияет на его выносливость? Хотя это может подтолкнуть Магомедова к быстрому завершению. В итоге предлагаем поставить, что бой завершится в первом или втором раунде, за 1.65.

Прогноз на бой Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов

Нурмагомедов будет постоянно искать способ провести тейкдаун. Но таких попыток может быть не много. Всё-таки Кори уязвим, о чём свидетельствует его недавняя неубедительная победа в бою с Марлоном Верой раздельным решением судей. Ничего сверхъестественного в силах американца нет.

С большой долей вероятности поединок пройдёт под диктовку Умара, который будет включаться в размен ударами, а в удобный момент использует тейкдауны. Заставляет задуматься только тот факт, что Нурмагомедов никогда не дрался на протяжении пяти раундов. Поэтому стоит рискнуть и поставить на его досрочную победу с коэффициентом 2.35.

Экспресс на UFC на сегодня:

Ставка 1: тотал больше 2.5 раунда в бою Тони Фергюсон – Майкл Кьеза за 1.65.

Ставка 2: бой Магомедов – Олексейчук завершится в 1-2-м раунде за 1.65.

Ставка 3: досрочная победа Нурмагомедова в бою с Сэндхагеном за 2.35.

Общий коэффициент: 1.65 Х 1.65 Х 2.35 = 6.40.