«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Арне Слот готов лучше тен Хага

4 августа в товарищеском матче «Манчестер Юнайтед» будет играть с «Ливерпулем» на стадионе «Уильямс-Брайс» в городе Колумбия штата Южная Каролина. Начало встречи – в 2:30 мск. Турне английских клубов по США продолжается. Предсезонная подготовка получается интересной.

Коэффициенты букмекеров на матч «МЮ» — «Ливерпуль» 4 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами мерсисайдцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.15. Шансы «красных дьяволов» оценили в 2.75. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.80. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль» (04.08.2024)

Не за горами начало нового сезона в английской Премьер-лиге. Поэтому команды должны поторопиться, если хотят подойти к нему в отличной форме. Для этого и проводят товарищеские матчи. 4 августа в США на стадионе «Уильямс-Брайс» пройдёт встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Начало игры – в 2:30 мск.

Пока предсезонная подготовка «красных дьяволов» больше похожа на качели. Сначала они проиграли «Русенборгу» со счётом 0:1, но быстро реабилитировались, победив «Рейнджерс» (2:0). Конечно, уровень соперников несопоставим с тем, с которым предстоит сталкиваться в АПЛ, но в качестве разминки самое то.

Правда, после этого «МЮ» проиграл «Арсеналу» со счётом 1:2. Пропустили гол «красные дьяволы» после большого количества замен, сделанных во втором тайме. «Канониры» забили победный мяч на 81-й минуте. В целом ругать манкунианцев не за что, стоит сделать скидку на отсутствие важных футболистов в составе.

Тем более они оправдались в минувшей товарищеской встрече, победив «Бетис» (3:2). Маркус Рашфорд, Икер Лосада и Каземиро забили по голу ещё в первом тайме. Во второй половине встречи было много тревожных моментов у ворот «МЮ», но они заперли оборону и выдержали натиск, удержав победу.

Есть и плохие новости для болельщиков «красных дьяволов». Лени Йоро не успел присоединиться к команде, как получил серьёзную травму и может провести в лазарете минимум три месяца. В тот же день травмировался Хойлунд. Без него точно будет тоскливо в нападении. К ним присоединился и герой минувшего матча с «Бетисом» — Рашфорд. Пока медицинский штаб надеется, что хотя бы его повреждение не такое серьёзное.

Эрика тен Хага ждёт куча проблем. У Арне Слота таковых нет. Интересно, что соперники у «Ливерпуля» были те же, что и у «МЮ». Но результаты немного другие. Сначала «красные» победили «Бетис» со счётом 1:0 благодаря голу Собослаи с передачи Салаха.

Затем они выиграли у «Арсенала» — 2:1. Сначала Салах забил через себя, а потом отличился Карвалью. Всё это было в первом тайме, в том числе гол Хаверца. Во втором «Ливерпуль» полностью отдал инициативу «канонирам». Лондонцы не просто показали 73% владения мячом, но и нанесли 11 ударов по воротам. Подопечные Арне Слота выдержали давление.

Неужели второй тайм был показательным? Если так, то за игру в защите «Ливерпуль» стоит только похвалить. Этот навык окажется полезным в матче с «МЮ», ведь мерсисайдцы не выиграли ни одной из трёх очных встреч с командой тен Хага в минувшем сезоне. В двух последних суммарно пропустили шесть мячей.

Предлагаем поставить на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 2.15. Количество травм у «Манчестер Юнайтед» вызывает опасения. Да и тен Хаг наверняка захочет сохранить оставшуюся часть лидеров, чтобы не рисковать. И это будет правильно. У Арне Слота пока всё получается и с каждым новым матчем — всё лучше.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.15.