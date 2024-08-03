ЦСКА — «Оренбург». Николич и Деограсия — одного поля ягоды

Серба и испанца не беспокоят зрелищность и количество голов, для них главное — результат.

4 августа состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Оренбург». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.64. Успех оренбуржцев оценён в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург» 4 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата России ЦСКА — «Оренбург» (04.08.2024)

Отгремели матчи 1-го тура группового этапа Кубка России. На 4 августа запланированы четыре встречи 3-го тура РПЛ. В самой ранней из них на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве померяются силами местный ЦСКА и «Оренбург». Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.

На сборах казалось, что Марко Николич продолжит начатое Владимиром Федотовым. Московская команда показывала смелый атакующий футбол, создавала много моментов и часто забивала. Как только дело дошло до официальных встреч, всё это исчезло.

В РПЛ армейцы не без везения зацепились за ничью с «Ростовом» (0:0) и разгромили совсем неудачно начавший сезон «Пари НН» (3:0). В Кубке России они уступили «Краснодару» (0:1). Красно-синие начали показывать очень осторожный футбол, геометрия которого нравится далеко не всем.

Связано ли ухудшение качества атакующей игры с уходом Фёдора Чалова в греческий ПАОК? Футбольный эксперт Андрей Созин отметил, что если на замену 26-летнему российскому нападающему взяли Секу Койта, то команду ждёт мало хорошего.

С одной стороны, приобретение действительно пока себя не оправдывает. С другой — во встрече с «Ростовом» Чалов провёл на поле 80 минут и не отметился результативными действиями. Дело не в нападающих, а в стратегии, которой отдаёт предпочтение Марко Николич.

Сербский специалист ставит ориентированный на результат футбол. Его мало заботят зрелищность и результативность. Даже не основным составом у ЦСКА были шансы зацепиться как минимум за ничью с «Краснодаром». Был момент с отменённым из-за офсайда голом, а в ещё нескольких эпизодах армейцев подкачало завершение.

«Оренбургу» весьма близка тактика Марко Николича. Давид Деограсия пользуется аналогичной. Испанский специалист спас клуб от вылета в прошлом сезоне и продолжает развивать успех в новом розыгрыше РПЛ. Его подопечные победили «Спартак» (2:0) и сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

В Кубке России оренбуржцы уступили «Химкам», но эту встречу можно смело вынести за скобки, потому что они выступили далёким от основного составом. РПЛ у Деограсии в приоритете. Он дал ведущим футболистам возможность перевести дух перед важным матчем с ЦСКА.

В минувшем розыгрыше РПЛ оренбуржцы не проиграли ЦСКА. Они дважды зацепились за ничью. У Деограсии здорово получается настраивать команду на встречи с сильными соперниками. Испанский специалист умеет подобрать правильные слова для того, чтобы добиться от футболистов полной самоотдачи.

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин на вопрос о работе Деограсии ответил, что к испанскому специалисту нет никаких претензий. Команда не показывает яркого футбола, но регулярно отнимает очки у лидеров и не видится аутсайдером РПЛ. Заключить пари на то, что в грядущем матче будет ничья, можно с коэффициентом 4.30.

У армейцев есть преимущество в виде домашних стен. Однако они ещё не до конца нашли свою игру при Марко Николиче. До сербского специалиста у них был совсем другой стиль. Чтобы окончательно привыкнуть к новому, нужны время и усердные тренировки.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург» 4 августа 2024 года

Выявить фаворита не представляется возможным. У команд примерно равные шансы на победу и на одном уровне желание зацепиться за очки. Вряд ли встреча будет насыщена событиями и опасными моментами. Наиболее вероятным исходом видится ничья.

Ставка: ничья за 4.30.