«Факел» — «Краснодар». Мусаев подобрал ключи к успеху

Есть первая победа «быков» в сезоне! Осталось довести до ума некоторые механизмы, и получится конфетка.

4 августа состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Краснодар». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.30. Успех воронежцев оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Краснодар» 4 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Факел» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Факел» — «Краснодар» (04.08.2024)

Отгремели матчи 1-го тура группового этапа Кубка России. На 4 августа запланированы четыре встречи 3-го тура РПЛ. В одной из них на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже местный «Факел» примет «Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

У «Факела» в новом сезоне пока только поражения. Он уступил московскому «Динамо» (1:3) и «Акрону» (0:2) в РПЛ, а затем разгромно проиграл «Зениту» (0:3) в Кубке России. И во всех трёх встречах «огнеопасные» схлопотали удаления. Запустил тенденцию защитник команды Сергей Брызгалов.

Во встрече с «Факелом» красную карточку схлопотал ведущий нападающий — Евгений Марков. По решению КДК РФС, он будет отбывать двухматчевую дисквалификацию. Форвард прямой ногой с открытыми шипами ударил соперника, что на заседании посчитали серьёзным нарушением.

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе объяснился за крайне неудачный старт сезона. Он отметил ряд причин, в частности переход на новое покрытие и травмы. Асхабадзе призвал болельщиков поддержать команду. Он выдал отличную речь, которая должна мотивировать как футболистов, так и поклонников клуба.

Другое дело, что Игорь Черевченко совершенно не справляется с обязанностями. Его подопечные плохо дисциплинированы, ужасно организованы и абсолютно безыдейны в нападении. На одном только характере и самоотдаче в таких матчах зацепиться за очки невозможно. Если постоянно получать дисквалификации, то команда лишь ещё сильнее увязнет в чёрной полосе.

«Краснодар» начал сезон не лучше «Факела». Он уступил «Зениту» в матче за Суперкубок России со счётом 2:4, а затем сыграл вничью в РПЛ с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0). После потери очков во встрече с новичком лиги Мурад Мусаев устроил подопечным разнос. И это помогло.

Воодушевлённые словами тренера чёрно-зелёные показали качественный футбол в матче 1-го тура группового этапа Кубка России и одержали первую победу в сезоне. Они обыграли ЦСКА (1:0). «Быки» создали много моментов. Они вполне могли забить больше.

Мурад Мусаев остался доволен. Он отметил, что команда хорошо контролировала мяч и переходила из обороны в атаку. Специалист выпустил на матч основной состав, потому что было очень важно одержать победу. Клубу просто необходим заряд уверенности, и теперь он есть.

Мусаеву ещё многое нужно доработать. В обороне по-прежнему допускается много провалов. Хорошо, что ЦСКА простил, загубив опасные моменты. Если бы армейцы сравняли счёт, встреча могла бы сложиться совершенно иначе, потому что после забитого мяча чёрно-зелёные отдали сопернику инициативу.

Пока что у Мусаева есть время для поиска ключа к успеху. Нужно развивать успех, улучшая недостаточно хорошо функционирующие механизмы. Поставить на победу «Краснодара» в матче с «Факелом» можно с коэффициентом 2.30.

Дома воронежцы представляют большую опасность. Тем не менее в текущем тонусе они не видятся конкурентоспособной командой. Большое количество удалений выматывает и постоянно добавляет головной боли Игорю Черевченко. Команда и так показывает невнятный футбол. С дисквафикациями всё усложняется ещё сильнее.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Факел» — «Краснодар» 4 августа 2024 года

«Факел» в новом сезоне выглядит совсем потерянным. Он не сумел избежать дома поражения даже во встрече с дебютировавшим в РПЛ клубом. Что уж говорить о «Краснодаре», который вдохновится победой в матче с сильным соперником. Улучшение рисунка игры «быков» предрасполагает к тому, что они победят «огнеопасных».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.30.