«Ахмат» — «Локомотив». Адиев и Галактионов круто прокачали составы

Команды оставили много сил в Кубке России, но это никак не повлияет на очную встречу в РПЛ.

4 августа состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Локомотив». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 2.60. Успех москвичей оценён в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» 4 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Локомотив» (04.08.2024)

Отгремели матчи 1-го тура группового этапа Кубка России. На 4 августа запланированы четыре встречи 3-го тура РПЛ. В одной из них на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном местный «Ахмат» примет «Локомотив». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

«Ахмат» мог начать сезон лучше. Ему немного не хватило для того, чтобы победить «Краснодар» (1:1) и «Оренбург» (0:0). Подопечные Магомеда Адиева показали более привлекательный футбол, чем соперники, но чего-то немного не хватило. Возможно, мастерства Бернарда Бериши.

Многолетний лидер «зелёных» во встречах с «Краснодаром» и «Оренбургом» появился на поле только в середине второго тайма. Матч 1-го тура группового этапа Кубка России он начал в стартовом составе. Закончил игру 32-летний нападающий дублем.

Адиев выпустил на встречу с «Пари НН» очень близкий к основному состав. Он объяснил это серьёзным настроем команды на турнир, а также ещё не набранными оборотами. Специалист хочет, чтобы грозненцы как можно быстрее влились в ритм нового сезона.

Тренер отметил, что во встрече с «Локомотивом» последуют перестановки. «Пари НН» показал невнятный футбол и проиграл в одну калитку, но «зелёные» всё равно потратили много сил. Адиев требует от грозненцев полной самоотдачи в каждом матче, и, даже когда результат уже сделан, они не перестают атаковать.

«Локомотив» в новом сезоне смотрится не менее привлекательно, чем «Ахмат». Укрепляется уверенность, что летняя трансферная кампания проведена железнодорожниками успешно. Уход старожилов и приобретение быстроногих молодых новичков в корне изменили подход клуба к футболу.

У Михаила Галактионова стало значительно лучше получаться выстраивать игру красно-зелёных в нападении. Она стала гораздо быстрее, креативнее и вариативнее. Создания остроты теперь можно ждать от абсолютно каждого футболиста «Локомотива», а не от двух-трёх игроков.

Очень приятное впечатление оставляет после себя приобретённый «Локомотивом» у «Оренбурга» нападающий Дмитрий Воробьёв. В двух матчах в составе железнодорожников в РПЛ он забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Форвард показывает себя как отличного универсала, способного как создать момент, так и сыграть на завершении.

Как и Адиев, Галактионов решил сильно не экспериментировать в матче 1-го тура группового этапа Кубка России. Его подопечные победили «Ростов» (1:0), но счёт совершенно не закономерен. Железнодорожники создали огромное количество моментов и только каким-то чудом не забили больше.

В предстоящем матче Галактионов наверняка прибегнет к некоторым изменениям, потому что наигрываемый им в первых трёх встречах сезона состав устал. Повлияет ли ротация со стороны тренеров на ход и результат матча? Маловероятно. Специалисты хорошо прокачали глубины составов своих команд.

Предлагаем заключить пари на ОЗ + ТБ 2.5 мяча с коэффициентом 2.20. Команды показывают зрелищный открытый футбол, насыщенный большим количеством опасных моментов. Для болельщиков их встреча — самый настоящий праздник. Посмотреть будет на что.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» 4 августа 2024 года

«Ахмат» прогрессирует. «Локомотив» — тоже. Грозненцы и железнодорожники показывают красивый зрелищный футбол, которым хочется наслаждаться постоянно. Маловероятно, что ротация составов повлечёт какие-то глобальные изменения. К тому же матч важен, и слишком сильно экспериментировать тренеры не будут. Ждём от их команд красивой результативной игры, к которой они нас уже приучили.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.