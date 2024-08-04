«Быки» добудут первую победу в сезоне, а армейцы не совладают с оренбуржцами.

Экспресс с коэффициентом 17.97: радостно за «Краснодар» и обидно за ЦСКА

Сегодня нас ждёт продолжение 3-го тура РПЛ. Будем рассчитывать, что получим море эмоций. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 17.97.

Прогноз на матч ЦСКА — «Оренбург»

В РПЛ армейцы не без везения зацепились за ничью с «Ростовом» (0:0) и разгромили неудачно начавший сезон «Пари НН» (3:0). В Кубке России они уступили «Краснодару» (0:1). Красно-синие начали показывать очень осторожный футбол, геометрия которого нравится далеко не всем. Марко Николич ставит ориентированный на результат футбол. Его мало заботят зрелищность и результативность.

«Оренбургу» весьма близка тактика Марко Николича. Давид Деограсия пользуется аналогичной. Испанский специалист спас клуб от вылета в прошлом сезоне и продолжает развивать успех в новом розыгрыше РПЛ. Его подопечные победили «Спартак» (2:0) и сыграли вничью с «Ахматом» (0:0). В Кубке России оренбуржцы уступили «Химкам», но эту встречу можно смело вынести за скобки, потому что они выступили далёким от основного составом.

Выявить фаворита не представляется возможным. У команд примерно равные шансы на победу и на одном уровне желание зацепиться за очки. Вряд ли встреча будет насыщена событиями и опасными моментами. Наиболее вероятным исходом видится ничья с коэффициентом 4.30.

Прогноз на матч «Факел» — «Краснодар»

У «Факела» в новом сезоне пока только поражения. Он уступил московскому «Динамо» (1:3) и «Акрону» (0:2) в РПЛ, а затем разгромно проиграл «Зениту» (0:3) в Кубке России. И во всех трёх встречах «огнеопасные» схлопотали удаления.

«Краснодар» начал сезон не лучше «Факела». Он уступил «Зениту» в матче за Суперкубок России со счётом 2:4, а затем сыграл вничью в РПЛ с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0). После потери очков во встрече с новичком лиги Мурад Мусаев устроил подопечным разнос. И это помогло. Воодушевлённые словами тренера чёрно-зелёные одержали первую победу в сезоне. Они обыграли ЦСКА (1:0).

«Факел» в новом сезоне выглядит совсем потерянным. Он не сумел избежать дома поражения даже во встрече с дебютировавшим в РПЛ клубом. Что уж говорить о «Краснодаре», который вдохновится победой в матче с сильным соперником. Улучшение рисунка игры «быков» предрасполагает к тому, что они победят «огнеопасных». На победу краснодарцев дают коэффициент 2.20.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Локомотив»

«Ахмат» мог начать сезон лучше. Ему немного не хватило для того, чтобы победить «Краснодар» (1:1) и «Оренбург» (0:0). Подопечные Магомеда Адиева показали более привлекательный футбол, чем соперники, но чего-то немного не хватило.

«Локомотив» в новом сезоне смотрится не менее привлекательно, чем «Ахмат». У Михаила Галактионова стало значительно лучше получаться выстраивать игру красно-зелёных в нападении. Она стала гораздо быстрее, креативнее и вариативнее. Создания остроты теперь можно ждать от абсолютно каждого футболиста «Локомотива», а не от двух-трёх игроков.

Грозненцы и железнодорожники показывают красивый зрелищный футбол, которым хочется наслаждаться постоянно. Маловероятно, что ротация составов повлечёт какие-то глобальные изменения. К тому же матч важен, и слишком сильно экспериментировать тренеры не будут. Ждём от их команд красивой результативной игры, к которой они нас уже приучили. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимают с коэффициентом 1.90.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: ничья в матче ЦСКА — «Оренбург» за 4.30.

Ставка 2: победа «Краснодара» в матче с «Факелом» за 2.20.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в матче «Ахмат» — «Локомотив» за 1.90.

Общий коэффициент: 4.30 Х 2.20 Х 1.90 = 17.97.