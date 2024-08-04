Новак Джокович — Карлос Алькарас. У Ноле нет только золота Олимпиады. Теперь будет?

Сегодня, 4 августа, мы станем свидетелями финала Олимпийских игр по теннису среди мужчин. И он получится очень интересным, ведь на корте в Париже встретятся Новак Джокович и Карлос Алькарас. Начало игры – не ранее 15:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на финал Олимпиады Новак Джокович — Карлос Алькарас 4 августа 2024 года

Букмекеры считают фаворитом испанского теннисиста и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.45. Шансы серба оценили в 3.10. По мнению экспертов, встреча Джокович – Алькарас не получится упорной. Поставить на тотал больше 22.5 гейма можно за 2.04, а тотал меньше 22.5 гейма оценён в 1.78.

Анализ и прогноз на матч Новак Джокович — Карлос Алькарас (04.08.2024)

Новак Джокович закрыл почти все вопросы лично для себя в мире тенниса. Единственное, чего в его коллекции трофеев нет, это олимпийское золото. Быть может, пришло время это исправить? Жаль, что не всё так просто, ведь играть сербу предстоит с Карлосом Алькарасом, которому он уступил последние две очные встречи.

16 лет назад вторая ракетка мира выиграл бронзу на Олимпиаде в Пекине. Он жаждет золота и проделал непростой путь к финалу ОИ-2024. В минувшем матче Ноле обыграл Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 6:2. Эта победа без единого отданного сета стала пятой на Олимпийских играх подряд для него.

До полуфинальной встречи Джокович обыграл Мэттью Эбдена (6:0, 6:1), своего давнего соперника Рафаэля Надаля (6:1, 6:4), Доминика Кёпфера (7:5, 6:3) и Стефаноса Циципаса (6:3, 7:6). В свои 37 лет сербский теннисист находится просто в замечательной форме. Он непременно хочет воспользоваться последним шансом выиграть золото.

И всё это несмотря на дискомфорт, который по-прежнему доставляет Новаку недавняя травма. Напомним, серб был вынужден сняться с «Ролан Гаррос» в этом сезоне из-за проблем с коленом. Затем он поправился и дошёл до финала Уимблдона, проиграв как раз Алькарасу (2:6, 2:6, 6:7).

Пока колено не мешало ему на ОИ-2024. Лишь бы дискомфорт не усилился в самый ответственный момент, ведь молодой Карлос находится на пике формы. Играя с ним, нужно демонстрировать хорошую скорость. Пока 21-летнему испанцу не покорился только Открытый чемпионат Австралии. В столь юном возрасте он уже может претендовать на золото Олимпиады.

Алькарас тоже добрался до финала ОИ-2024, не проиграв ни одного сета. Поочерёдно третья ракетка мира победил Хэйди Хабиба (6:3, 6:1), Таллона Грикспора (6:1, 7:6), Романа Сафиуллина (6:4, 6:2), Томми Пола (6:3, 7:6) и Феликса Оже-Альяссима (6:1, 6:1).

На канадца Карлос затратил всего 75 минут. Вряд ли он почувствовал сопротивление или усталость. Особенно классно испанец сыграл на своей подаче. Благодаря своей пиковой форме и молодости Алькарас был силён на всех линиях и у сетки.

Карлос стал четвёртым испанцем в истории тенниса, которому удалось выйти в финал Олимпийских игр в одиночном разряде. Возможно, Алькарас даже сможет использовать дополнительную мотивацию – отомстить за Надаля, которого выбил из ОИ-2024 Ноле.

Джокович не смог выиграть у Карлоса две последние очные встречи. Пора бы уже придумать изощрённый план, как обыграть молодого испанца. Ничего невозможного в этом нет. Андрей Рублёв побеждал Алькараса в этом сезоне на турнире в Мадриде. Значит, сможет и серб. Его мотивация перед завершением карьеры закрыть гештальт и взять золото Олимпиады должна помочь. Поставим на его победу с коэффициентом 3.10.

Ставка: победа Джоковича за 3.10.