Марокко — Испания. Хакими и Рахими — испытание для «Красной фурии»

5 августа состоится матч 1/2 финала Олимпиады Марокко — Испания. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «Красную фурию»: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 2.24. Успех марокканцев оценён в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Олимпиады Марокко — Испания 5 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч Марокко — Испания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют марокканцы, сыграет коэффициент 1.42. Гол испанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала ОИ-2024 Марокко — Испания (05.08.2024)

Близятся к завершению ОИ-2024 по футболу. 5 августа состоятся полуфинальные встречи турнира. В одной из них на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе померяются силами Марокко и Испания. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Сборная Марокко на групповом этапе Олимпиады победила Аргентину (2:1), уступила Украине (1:2) и разгромила Ирак (3:0). В 1/4 финала она не заметила никакого сопротивления со стороны США. «Атласские львы» уверенно переиграли американцев со счётом 4:0.

Во всех четырёх встречах забитыми мячами отметился Суфьян Рахими. 28-летний нападающий, на клубном уровне небезуспешно выступающий за «Аль-Айн», ведёт национальную команду к медалям Олимпиады в Париже. Он пребывает в восхитительном тонусе.

Рахими привнёс значительный вклад в победу «Аль-Айна» в прошлом розыгрыше Лиге чемпионов АФК. В 13 встречах турнира он записал на свой счёт 13 голов и три результативные передачи. Шесть мячей 28-летний нападающий забил только во встречах с «Аль-Насром» за который выступает Криштиану Роналду, и с «Аль-Хилялем».

Помогает Рахими тащить национальную команду Ашраф Хакими. В четёрых встречах на ОИ-2024 защитник «ПСЖ» отметился забитым мячом и результативной передачей. Таких марокканцев нельзя списывать со счетов. Их характера, техники и личностных качеств хватит для того, чтобы навязать борьбу кому угодно. Даже Испании.

«Красная фурия» на групповом этапе ОИ-2024 победила Узбекистан (2:1) и Доминиканскую республику (3:1), а также уступила Египту (1:2). На стадии 1/4 финала она разгромила Японию (3:0). В составе испанской национальной команды трудно выделить кого-то конкретного.

У «Красной фурии» подрастает перспективная молодёжь. Абель Руис, Серхио Гомес, Фермин Лопес — это имена футболистов, которые в будущем могут стать звёздами мирового уровня. Способен выстрелить и любой другой игрок сборной Испании. Главное — чтобы нашёлся тренер, который полностью раскроет талант.

Санти Дения помогает футболистам улучшить свои сильные стороны. Он требует от команды как можно чаще создавать моменты и наносить больше ударов. Это выливается в забитые мячи и победы. Правда, на Олимпиаде в Париже «Красной фурии» до сих пор попадались довольно удобные соперники.

Испанцы могут оказаться не готовы к скоростям, которые навяжут им уже прошедшие приличную закалку марокканцы. «Атласские львы» победили Аргентину и разгромили США. Что им стоит сенсационно победить испанцев? Предлагаем заключить пари на «обе забьют» с коэффициентом 1.85.

У обеих национальных команд полный порядок с результативностью, и не только из-за наличия классных нападающих. Тренеры сборных отдают предпочтение остроатакующему футболу. Ждём, что встреча получится насыщенной событиями и порадует большим количеством голов с обеих сторон.

Прогноз и ставки на матч Олимпиады Марокко — Испания 5 августа 2024 года

Привычно считать сборную Марокко аутсайдером, но она не является таковым. У «атласских львов» хватает техничных футболистов, способных сделать результат. У Испании огромный потенциал, но талант многих её игроков ещё только предстоит раскрыть. Шансы на выход в финал у команд примерно равны. Поэтому предлагаем проверить голы с обеих сторон. Забивают марокканцы и испанцы часто и много.

Ставка: обе забьют с коэффициентом 1.85.