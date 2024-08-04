«Спартак» — «Крылья Советов». Угальде и Барко сорвут овации

5 августа состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.55. Успех самарцев оценён в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 5 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» (05.08.2024)

Отгремели матчи 1-го тура группового этапа Кубка России. На 5 августа запланирована встреча, которая завершит программу 3-го тура РПЛ. На стадионе «Лукойл Арена» в Москве «Спартак» примет «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

«Спартак» быстро оклемался после поражения в первом матче сезона с «Оренбургом» (0:2), на выезде. Он победил «Химки» (3:1) в РПЛ, а также разгромил в московском дерби «Динамо» (3:0), показав нестыдный футбол. Понемногу легендарный Деян Станкович осваивается и конструирует конкурентоспособную команду.

Игра красно-белых преобразилась в связи с несколькими аспектами. Во-первых, клуб приобрёл талантливого аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, который моментально освоился и начал вести за собой команду. Во-вторых, Деян Станкович изменил тактику. Он перешёл на схему с одним нападающим и при этом отстранил Александра Соболева.

Место на острие атаки застолбил Манфред Угальде, которого не назовёшь классическим центрфорвардом. Оказалось, роль такого плана отлично подходит костариканскому нападающему. В последних двух матчах он был одним из лучших в составе красно-белых.

Угальде классно взаимодействовал с партнёрами по команде, развивал атаки и даже отметился двумя забитыми мячами. В «Твенте» форвард регулярно радовал результативностью. Если Деян Станкович правильно будет использовать его сильные стороны, то в перспективе может вырастить звезду РПЛ.

У «Крыльев Советов» дела обстоят гораздо хуже, чем у «Спартака». Они оказались совершенно не готовы к новому сезону. Самарцы сначала уступили «Зениту» (0:4) и «Ростову» (1:3) в РПЛ, а затем полуосновным составом проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1) в Кубке России.

С такими показателями недалеко до впадения в полное отчаяние. Игорь Осинькин — очень опытный тренер. Он профессионал с большой буквы. Однако даже такому классному специалисту не по силам выстроить качественную игру на результат с имеющимися ресурсами.

Самарцам не хватает сыгранности, надёжности в обороне, боевого настроя, а также хромает реализация моментов. А как водится, не забиваешь ты — забивают тебе. «Крылья Советов» ранены и загнаны в угол. Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что им некуда отступать.

Не стоит ждать, что самарцы сумеют отнять очки у «народной команды». Во всех девяти последних очных встречах на выезде «Крылья Советов» потерпели поражения. Заключить пари на победу красно-белых в грядущем матче и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Осинькин — сильный стратег, которому по силам раскусить тактику любого тренера, но, даже если он правильно настроит команду на матч и проведёт работу над ошибками, это ничего не гарантирует. «Народная команда» начала находить свою игру, и, столкнувшись с трудностями, она не должна «поплыть».

У красно-белых сформировывается крепкий костяк, который намереваются вести за собой Манфред Угальде и Эсьекель Барко. У самарцев футболистов с такими качествами нет. В их составе попросту некому сделать результат.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 5 августа 2024 года

«Спартак» начал набирать ход. Он встал на правильный путь. Главное — не оступиться. Пока что у Станковича всё работает как надо. Дома его подопечные должны уверенно победить испытывающие большие трудности «Крылья Советов». У самарцев слишком много проблем. Решить их моментально — невыполнимая миссия. Даже для Игоря Осинькина.

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 1.5 мяча за 1.80.