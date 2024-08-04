Франция — Египет. Ляказетт откроет дверь в финал

5 августа состоится матч 1/2 финала Олимпиады Франция — Египет. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.38. Успех египтян оценён в 8.20. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Олимпиады Франция — Египет 5 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч Франция — Египет получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют французы, сыграет коэффициент 1.07. Гол египтян доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала ОИ-2024 Франция — Египет (05.08.2024)

Близятся к завершению ОИ-2024 по футболу. 5 августа состоятся полуфинальные встречи турнира. В самой поздней из них на стадионе «Групама» в городе Лион Франция примет Египет. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Французы идут к победе на домашней Олимпиаде. На предыдущих стадиях турнира они победили США (3:0), Гвинею (1:0), Новую Зеландию (3:0) и Аргентину (1:0). В последней встрече «трёхцветным» пришлось приложить немало усилий и моральных качеств для достижения цели.

Аргентинцы с солидным преимуществом выиграли по владению мячом, опаснее и чаще атаковали, а также нанесли больше ударов. Французы были вынуждены часто нарушать правила. Они схлопотали сразу пять жёлтых карточек и одну красную, но уже после финального свистка. Энцо Мийо провоцировал болельщиков бело-голубых, бурно празднуя победу команды, завязалась драка. Как итог, француз был наказан.

Разницу сделала сыгранная связка Майкла Олисе и Жан-Филиппа Матета, в прошлом сезоне вместе выступавшая за «Кристал Пэлас». Нападающий забил с передачи полузащитника уже на пятой минуте встречи. Новый сезон хавбек начнёт уже в качестве футболиста «Баварии».

Лидер олимпийской сборной Франции Александр Ляказетт провёл неплохой матч. Он грамотно подсказывал партнёрам по команде. 32-летний форвард не порадовал результативностью, но всё равно принёс много пользы, проделав внушительный объём командной работы.

Для «трёхцветных» было очень важно обыграть аргентинцев. Ляказетт после встречи заявил, что сборной Франции удалось победить как на поле, так и за его пределами. Напомним, перед Олимпиадой во время празднования победы в Кубке Америки аргентинцы спели оскорбительную кричалку о французских футболистах.

В составе олимпийской сборной Египта такого уровня игроков, как Александр Ляказетт и Майкл Олисе, нет. Шансы были бы примерно равны в том случае, если бы выступающий за «Ливерпуль» Мохамед Салах поехал на Олимпиаду, но нападающий принял решение сосредоточиться на подготовке к новому сезону с клубом.

Бремя лидерства свалилось на бывшего полузащитника лондонского «Арсенала» Мохамеда Эльнени, который уже далеко не так хорош, как раньше. С возрастом хавбек утратил многие свои лучшие качества. На предыдущей стадии турнира египтяне с трудом победили Парагвай. Дело дошло до серии послематчевых пенальти, к которой соперник оказался подготовлен хуже.

В предстоящем матче «фараонам» вряд ли удастся дотянуть хотя бы до дополнительного времени. Однако также не стоит ждать, что они потерпят разгромное поражение. Что у основной национальной команды, что у олимпийской сборной Египта очень слаженно функционирует оборона.

Ставка на победу Франции и тотал меньше 3.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. «Трёхцветные» на ОИ-2024 не пропустили ещё ни одного мяча, но и сами ни разу не забили больше трёх голов. Высокой результативности определённо ждать не стоит.

Прогноз и ставки на матч Олимпиады Франция — Египет 5 августа 2024 года

Франция оставила много сил и эмоций во встрече с Аргентиной. Вероятнее всего, она просто на классе дома победит сборную Египта, у которой значительно меньше ресурсов. У «фараонов» есть хребет. Они умеют защищаться и навязывать борьбу, но до дополнительного времени и тем более серии пенальти дело вряд ли дойдёт. «Трёхцетные» — явные фавориты.

Ставка: победа Франции и тотал меньше 3.5 мяча за 2.16.