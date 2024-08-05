Экспресс с коэффициентом 7.38: интриги полуфинала ОИ-2024 и безумно интересный «Спартак»

Сможет ли Марокко обыграть Испанию, а Египет удивить Францию? И чего ждать от красно-белых, которые набрали ход.

На сегодня запланировано не так много интересных футбольных матчей, но три встречи, которые мы выделили, достойны огромного внимания. Станут известны финалисты Олимпийских игр, а также пройдёт игра между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.38.

Прогноз на матч Марокко – Испания

Сборная Марокко на групповом этапе Олимпиады победила Аргентину (2:1), уступила Украине (1:2) и разгромила Ирак (3:0). В 1/4 финала она не заметила никакого сопротивления со стороны США. «Атласские львы» уверенно переиграли американцев со счётом 4:0. Во всех четырёх встречах забитыми мячами отметился Суфьян Рахими.

«Красная фурия» на групповом этапе ОИ-2024 победила Узбекистан (2:1) и Доминиканскую Республику (3:1), а также уступила Египту (1:2). На стадии 1/4 финала она разгромила Японию (3:0). В составе испанской национальной команды трудно выделить кого-то конкретного.

У «атласских львов» хватает техничных футболистов, способных сделать результат. У Испании огромный потенциал, но талант многих её игроков ещё только предстоит раскрыть. Шансы на выход в финал у команд примерно равны. Поэтому предлагаем проверить голы с обеих сторон. Забивают марокканцы и испанцы часто и много. Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.80.

Прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

«Спартак» быстро оклемался после поражения в первом матче сезона с «Оренбургом» (0:2) на выезде. Он победил «Химки» (3:1) в РПЛ, а также разгромил в московском дерби «Динамо» (3:0), показав нестыдный футбол. Понемногу легендарный Деян Станкович осваивается и конструирует конкурентоспособную команду.

У «Крыльев Советов» дела обстоят гораздо хуже, чем у «Спартака». Они оказались совершенно не готовы к новому сезону. Самарцы сначала уступили «Зениту» (0:4) и «Ростову» (1:3) в РПЛ, а затем полуосновным составом проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1) в Кубке России. С такими показателями недалеко до впадения в полное отчаяние.

«Спартак» начал набирать ход. Он встал на правильный путь. Главное — не оступиться. Пока что у Станковича всё работает как надо. Дома его подопечные должны уверенно победить испытывающие большие трудности «Крылья Советов». У самарцев слишком много проблем. Решить их моментально — невыполнимая миссия. Даже для Игоря Осинькина. Поставим на индивидуальный тотал красно-белых больше 2 мячей за 2.05.

Прогноз на матч Франция – Египет

Французы идут к победе на домашней Олимпиаде. На предыдущих стадиях турнира они победили США (3:0), Гвинею (1:0), Новую Зеландию (3:0) и Аргентину (1:0). В последней встрече «трёхцветным» пришлось приложить немало усилий и моральных качеств для достижения цели. Но итог известен. Всё получилось.

Сборная Египта начала ОИ-2024 с ничьей во встрече с Доминиканской Республикой (0:0), затем победила Узбекистан (1:0) и сенсационно обыграла Испанию (2:1). Характер у «фараонов» имеется. Впрочем, как и силы, чтобы выигрывать. В четвертьфинале они одержали волевую победу над Парагваем – 1:1 (5:4 пен.).

Мы считаем, что французы сильнее египтян, как в плане подготовки, так и по уровню состава. Плюс это домашний турнир для «трёхцветных». Поэтому мы поставим на их победу всухую. Если бы не гол на 88-й минуте, египтяне проиграли бы Парагваю со счётом 0:1. Ставки на то, что Франция победит и не пропустит, принимают за 2.00.

Экспресс на сегодня:

Ставка 1: обе забьют в матче Испания – Марокко за 1.80.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Спартака» в игре с «Крыльями Советов» больше 2 мячей за 2.05.

Ставка 3: победа Франции в матче с Египтом всухую за 2.00.

Общий коэффициент: 1.80 Х 2.05 Х 2.00 = 7.38.