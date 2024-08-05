«Мальмё» — ПАОК. Чалов и Оздоев бросают вызов Лиге чемпионов

6 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Мальмё» — ПАОК. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу небесно-голубых можно с коэффициентом 2.45. Успех чёрно-белых оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Мальмё» — ПАОК 6 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Мальмё» — ПАОК получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Мальмё» — ПАОК (06.08.2024)

Стартует 70-й розыгрыш главного европейского клубного турнира. У команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 6 августа состоятся семь матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них померяются силами «Мальмё» и ПАОК.

«Мальмё» — один из самых успешных и титулованных клубов Швеции. Последние несколько лет он весьма успешно выступает на внутренней арене. Небесно-голубые выиграли три из четырёх последних розыгрышей первенства, также возглавляют турнирную таблицу текущего.

Как только дело доходит до еврокубков, перед «Мальмё» встаёт дилемма. Клубу не хватает ресурсов для того, чтобы преуспевать сразу и на внутренней, и на международной арене. Всё говорит о том, что выиграть золото первенства для небесно-голубых важнее, чем в полную силу выступить в еврокубках.

Последнее выступление «Мальмё» на международной арене — полный провал. Из Лиги чемпионов он вылетел, уступив во втором квалификационном раунде не самому сильному сопернику — «Жальгирису» (0:1 и 0:2). Следом небесно-голубые потерпели фиаско в Лиге Европы. Они проиграли все шесть матчей группового этапа и остались без евровесны.

В текущем сезоне от «Мальмё» не ожидается прорыва. У него возникли трудности уже во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов с «КИ Клаксвик». В первом матче небесно-голубые одержали разгромную победу со счётом 4:1, но ответную встречу проиграли — 2:3.

ПАОК, в отличие от «Мальмё», успевает везде. По итогам прошлого сезона он выиграл чемпионат Греции и добрался до 1/4 финала Лиги конференций. Дальше не пустил «Брюгге» (0:1 и 0:2).

Немалый вклад в победу в первенстве и яркое выступление в еврокубке привнёс бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. Он принял участие в 13 встречах в Лиге конференций и 34 матчах в чемпионате Греции. За этот период хавбек забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Он очень быстро адаптировался к требованиям Рэзвана Луческу.

У сына легендарного Мирчи Луческу уникальный дар. Ему удаётся моментально встраивать новобранцев в свою систему. Это важно, ведь летом состав ПАОКа пополнился ещё одним игроком РПЛ. К «двуглавым орлам Севера» присоединился нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, у которого уже есть опыт выступлений за границей. Ранее ему доводилось играть за «Базель».

По информации СМИ, Чалов включён в заявку чёрно-белых на матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Мальмё». На предыдущей стадии турнира подопечные Рэзвана Луческу победили «Борац» (3:2 и 1:0). В одном из голов поучаствовал Оздоев. Он записал на свой счёт результативную передачу.

Поставить на победу ПАОКа в матче с «Мальмё» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85. Успешное выступление чёрно-белых в минувшем розыгрыше Лиги конференций — это уже не сенсация. В сезоне-2021/2022 Рэзван Луческу также довёл «двуглавых орлов Севера» до 1/4 финала турнира. Пора повышать ставки и показывать свой уровень в Лиге чемпионов. С Фёдором Чаловым в составе справиться с этой задачей будет проще.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Мальмё» — ПАОК 6 августа 2024 года

«Мальмё» хорош на внутренней арене, но из-за больших затрат энергии на первенство достойно выступить на международной арене у него получается редко. Даже дома небесно-голубые сильно рискуют проиграть процветающему под чутким руководством Рэзвана Луческу ПАОКу. Чёрно-белые классно укрепили состав и готовы к новому вызову.

Ставка: победа ПАОКа с коэффициентом 2.85.