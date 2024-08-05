«Лилль» — «Фенербахче». Моуринью, Джеко и Тадич собираются пошуметь

У «жёлтых канареек» очень атакующая и опытная команда. Уже в первом матче она создаст «догам» большие проблемы.

Команды, которые не получили прямых путёвок в Лигу чемпионов, продолжают проходить отбор. Осталось совсем немного. 6 августа во встрече третьего квалификационного раунда «Лилль» на стадионе «Декатлон Арена – Пьер-Моруа» будет принимать «Фенербахче». Начало встречи – в 21:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Лилль» — «Фенербахче» 6 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «догов» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.08. Шансы «жёлтых канареек» оценили в 3.65. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.55.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.83. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.85.

Анализ и прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Лилль» — «Фенербахче» (06.08.2024)

«Лилль» в прошлом сезоне Лиги 1 выбил себе место в квалификации Лиги чемпионов. По итогам первенства он занял четвёртую строчку. Всё это вместе с Паулу Фонсекой, но новый сезон «доги» начали уже под руководством Бруно Женезио. Пока у француза дела идут неплохо. Его подопечных отделяют всего два шага от выхода в основной турнир.

Предсезонной подготовке «догов» можно смело поставить оценку четыре. Они дважды сыграли вничью с бельгийскими «Генком» и «Мехеленом», победили «Гент» (1:0) и проиграли «Вольфсбургу» со счётом 0:1. Но в последней встрече выиграли у «Сельты» — 3:1. Этот результат подвёл итоги работы Женезио.

В минувшем сезоне «Лилль» выступал в Лиге конференций и добрался до 1/4 финала, где по сумме двух встреч уступил «Астон Вилле» — 1:2 и 2:1 (3:4 пен.). Впереди очень непростое испытание. «Фенербахче» наращивает мощь с каждым годом. В минувшем розыгрыше турецкой Суперлиги «жёлтые канарейки» финишировали на второй строчке и забили 99 голов. В этом будет ещё лучше.

Первая предпосылка к этому – крутой новый тренер. Должность занял Жозе Моуринью. Его цель – это всегда трофеи и победы. У него есть отличная команда, с которой можно пошуметь даже в Лиге чемпионов, не говоря о менее престижных турнирах.

«Фенербахче» уже продемонстрировал свои намерения пройти квалификацию Лиги чемпионов. Он победил «Лугано» в двух матчах второго раунда отбора. Первую встречу на выезде «жёлтые канарейки» выиграли со счётом 4:3. Автором хет-трика стал Эдин Джеко. Пугает только, что Ливакович пропустил так много.

В ответной игре, уже на домашнем стадионе, «Фенербахче» победил со счётом 2:1. Вновь забил Джеко, но автором победного гола стал Себастьян Шиманьски. Уже получше сыграл в воротах голкипер сборной Хорватии. Несомненно, его опыта хватит, чтобы играть ещё надёжнее.

«Жёлтые канарейки» серьёзно усилили состав в межсезонье. Жозе Моуринью получил в своё распоряжение Аллана Сент-Максимена (аренда), были выкуплены контракты Раде Крунича и Чаглара Сёюнджю, а также приобретён Юссеф Эн-Несири. Также не будем забывать о присутствии Фреда и Душана Тадича.

Если «Фенербахче приобретал, то «Лилль» — терял. Летом «доги» продали свою восходящую звезду Лени Йоро в «Манчестер Юнайтед». Без него защита поредела. Мы предлагаем поставить на индивидуальный тотал «жёлтых канареек» больше 1.5 мяча с коэффициентом 3.05. Под руководством Моуринью такой опытный состав может навести шороху даже в гостевом матче.

Ставка: индивидуальный тотал «Фенербахче» больше 1.5 мяча за 3.05.