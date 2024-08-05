«Ред Булл Зальцбург» — «Твенте». Лейндерс вышел из тени Юргена Клоппа

6 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Твенте». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных быков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «туккерс» оценён экспертами в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Твенте» 6 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Ред Булл Зальцбург» — «Твенте» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Твенте» (06.08.2024)

Стартует 70-й розыгрыш главного европейского клубного турнира. У команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 6 августа состоится семь матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В самом позднем из них на стадионе «Ред Булл Арена» «Зальцбург» примет «Твенте».

По итогам минувшего сезона «Зальцбург» финишировал вторым. Это первый случай за последние 10 лет, когда команда не сумела выиграть чемпионат Австрии. Летом последовала смена главного тренера. Должность занял бывший помощник Юргена Клоппа — Пепейн Лейндерс.

Нидерландский специалист много лет проработал с немцем. Вместе они выиграли всё, что только можно, в частности, чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Лейндерс многому научился у Клоппа и теперь готов полноценно раскрыть свой тренерский потенциал.

Начал свой путь на новом поприще Лейндерс здорово. Под его руководством «красные быки» крупно победили «Дорнбирн» (6:0) в Кубке Австрии, а также обыграли на выезде «Грацер» в чемпионате страны со счётом 3:2. Они показали красивый, смелый и остроатакующий футбол.

Прекрасно выступили лидеры «Зальцбурга», в частности, лучший бомбардир прошлого сезона чемпионата Австрии Карим Конате. В двух последних встречах он забил три мяча. Нападающий уже набрал отличные кондиции и готов вести за собой команду к выходу в групповой этап Лиги чемпионов.

По отношению к «Твенте» это в какой-то степени нечестно. Дело в том, что «туккерс» не сыграли в новом сезоне ещё ни одного официального матча. Они провели только пять товарищеских встреч, четыре из которых ознаменовались ничейными исходами.

Минувший сезон «Твенте» завершил на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Это очень хороший результат с учётом того, что зимой клуб расстался с одним из самых результативных футболистов — Манфредом Угальде. Костариканец перебрался в московский «Спартак».

Ходили слухи, что в знак несогласия с трансфером нападающего в команду РПЛ уволился член наблюдательного совета «Твенте» Джон Бирлинг. В клубе опровергли эту информацию, но совпадение кажется подозрительным. В любом случае «туккерс» потеряли ценного игрока.

На замену Угальде летом «Твенте» бюджетно приобрёл опытного нападающего, успевшего поиграть за ряд топовых клубов Европы — Сэма Ламмерса. Приобретение хорошее, но форварду наверняка потребуется время на адаптацию в новом клубе. В предстоящем матче ждать от него выдающейся игры, наверное, не стоит.

Заключить пари на победу «Зальцбурга» в матче с «Твенте» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. У «туккерс» гораздо меньше опыта выступлений на международной арене. За последние 10 сезонов они только два раза приняли участие в еврокубках. В обоих случаях сыграли в Лиге конференций и не сумели пройти дальше группового этапа.

«Красные быки» зарекомендовали себя как завсегдатаи Лиги чемпионов. Неоднократно команда демонстрировала наличие стержня, не только навязывая борьбу очень сильным соперникам, но и обыгрывая их. С Лейндерсом она способна на большие свершения.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Твенте» 6 августа 2024 года

Команды подходят ко встрече в разных условиях. «Зальцбург» уже провёл несколько официальных матчей, немного привык к новому главному тренеру и начал вливаться в сезон. «Твенте» неплохо усилился летом, но испытать точечное усиление времени и возможности не было. «Туккерс» на международной арене гораздо менее успешны, чем «красные быки». На выезде им не избежать поражения.

Ставка: победа «Зальцбурга» и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.