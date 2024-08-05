Дороже, но скромнее Месси. Что Миранчук покажет в США?

После завершения очередного футбольного сезона в Европе ходило множество разговоров о будущем Алексея Миранчука. То он остаётся в «Аталанте», то перебирается в другой клуб Серии А, то ищет иные варианты. Вмешалась американская «Атланта Юнайтед», которая предложила россиянину хорошие условия в МЛС.

Полузащитник, выступавший в чемпионате Италии с 2020 года, подумал и решил согласиться на переезд. 30 июля «Атланта» объявила о подписании контракта. Теперь перед 28-летним Миранчуком стоит новый вызов — покорить чемпионат США. Разбираемся в шансах футболиста и пытаемся спрогнозировать статистику.

«Атланта Юнайтед» вовремя подсуетилась

Чемпионат США по футболу отличается от привычных европейских. Сезон проводится по системе «весна-осень», а завершается стадией плей-офф. Клубы поделены на две конференции — Западную (14 участников) и Восточную (15). По семь лучших от каждой напрямую квалифицируются в 1/8 финала, а занявшие восьмое-девятое места разыгрывают путёвку между собой.

Сейчас сезон МЛС в самом разгаре, но в августе сделали паузу на игры Кубка лиги. «Атланта Юнайтед» за девять матчей до конца регулярки занимает пограничное девятое место, набрав 28 очков. Отставание от топ-7 составляет шесть очков, а отрыв от внушительной группы преследователей — всего одно-два. Так что концовка ожидается для команды потной. Усиление случилось вовремя.

Из розыгрыша Кубка лиги «Атланта» вылетела, заняв последнее место в группе. Теперь ближайший матч — 25 августа с «Лос-Анджелес Гэлакси». И это хорошо. Алексей Миранчук успеет получить рабочую визу, без спешки наберёт нужные кондиции и вольётся в коллектив. Тренерский штаб, в свою очередь, получит возможность встроить нового игрока в состав к возобновлению чемпионата.

Что думают букмекеры

Фактически у Алексея Миранчука может быть девять игр, чтобы затащить новую команду в плей-офф и зарекомендовать себя перед американскими фанатами. Однако букмекеры настроены скептически к бомбардирским перспективам футболиста сборной России. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 2.10.

Аналитики также считают, что россиянину будет трудно отдать больше двух голевых передач на данном отрезке. Тотал меньше 2.5 ассиста доступен с коэффициентом 1.72, а тотал больше 2.5 ассиста — с коэффициентом 2.00. Любопытно, что не ждут от полузащитника и грубой игры. Даже одна жёлтая карточка идёт за 3.00, а в удаление вовсе не верят — коэффициент 20.00.

Прогноз и ставки на статистику Алексея Миранчука в МЛС сезона-2024

Как-то слишком сильно эксперты сомневаются в успехах Алексея Миранчука в США. Во-первых, в «Аталанте» он выходил на поле относительно регулярно и часто приносил пользу. К примеру, помог выиграть бергамаскам Лигу Европы, сделав две результативные передачи в матчах 1/8 финала со «Спортингом» и оформив ещё один ассист на групповом этапе.

Во-вторых, не стоит забывать, что россиянин стал одним из лучших ассистентов «Аталанты» в прошлом сезоне. А ведь роль основного футболиста была от него далека! И именно умениями плеймейкера во многом заинтересовалось руководство американской команды, перед тем как предложить серьёзный контракт.

Помочь стать основным распасовщиком в новом клубе Миранчуку могут партнёры. Дело в том, что состав «Атланты Юнайтед» мультинациональный, а потому к легионерам отношение должно быть нормальное. Кроме того, конкретного форварда нет, забивают все понемногу. У Даниэля Риоса и Сабы Лобжанидзе по шесть голов, а Джамал Тьяре настрелял пять. Целое поле вариантов для ассистов.

С учётом того, что условия россиянину будут созданы шикарные, ведь он едет в Атланту в качестве звезды, можно ждать как минимум три голевые передачи уже сейчас. Поставить на тотал больше 2.5 ассиста можно с коэффициентом 2.00. Вместе с тем вполне вероятна и жёлтая карточка для полузащитника по ходу этих девяти встреч. Коэффициент на это событие составляет 3.00.

Алексей Миранчук, как мы помним, отдаётся полностью на тренировках и футбольном поле. При этом он наверняка не останется равнодушным после всего того, что делает для него новое руководство. Контракт очень солидный по меркам местной лиги, деньги заплачены большие, а в Бергамо даже прилетал спортивный директор, чтобы убедить россиянина. Так что ждём эмоционального дебюта.

Хотя понятно, что до уровня Лионеля Месси дотянуться будет трудно. За Миранчука заплатили не менее € 12 млн, в то время как нападающий «Интер Майами» перешёл на правах свободного агента. При этом Месси суммарно за 13 матчей в дебютном сезоне (Кубок лиги и МЛС) забил 11 мячей и сделал три голевые передачи. У россиянина всё тоже может сложиться удачно, но куда скромнее.

Ставка 1: Миранчук сделает минимум 3 голевые передачи за 2.00.

Ставка 2: Миранчук получит хотя бы одну жёлтую карточку за 3.00.