Мбаппе будет разрывать, Ямаль заматереет. Чего ждать от звёзд Примеры?

Приближается старт клубного сезона-2024/2025. Уже в середине августа стартует чемпионат Испании, который стал ещё сильнее. Хотя бы потому, что в него перебрался Килиан Мбаппе. Рассказываем, чего ждать от лучших футболистов Примеры в новом сезоне.

Мбаппе будет забивать, забивать и ещё раз забивать

Сага с уходом Мбаппе из «ПСЖ» завершена. Теперь француз — футболист мадридского «Реала». И, кажется, он станет тем самым недостающим элементом пазла, который позволит команде Карло Анчелотти доминировать. Нет, конечно, «Реал» в минувшем сезоне выиграл и чемпионат Испании, и Лигу чемпионов, но с Мбаппе превосходство должно стать ещё более заметным.

Букмекеры считают Мбаппе главным фаворитом бомбардирской гонки Примеры, поставить на его победу можно за жалкие 1.70. Можно поставить и на количество голов Килиана. Основной тотал здесь на отметке в 29 мячей. На ТБ 29.5 мяча дают 1.95, а на «низ» — 1.76. Чуть меньше гола за игру — вполне достойная цель для суперфорварда. Главное, чтобы с его носом всё было в порядке.

За 2.10 можно поставить на то, что Мбаппе сделает минимум два хет-трика, а за 1.80 — на минимум шесть дублей в матчах Примеры. Удаление француза в одной из игр оценили в 8.00. Разочарование от вылета с Евро-2024 необходимо забыть — Мбаппе должен помочь «Реалу» и заработать «Золотой мяч».

Беллингем не готов уйти в тень

С приходом Мбаппе внимание будет распределяться между ним и Джудом Беллингемом. Но англичанин явно не собирается уходить в тень. Он будет определять игру «Реала», да и забивать Джуд не прочь. Кстати, на то, что именно он станет лучшим снайпером Примеры, можно поставить за 11.0. Коэффициент жирный!

Вполне преодолимой выглядит и планка в 13.5 мяча, выставленная аналитиками букмекерских контор. За 2.00 такой вариант точно стоит проверять: Беллингем не раз выручал «Реал», забивая важнейшие голы. Да и в сборной Англии это у него получалось — вспомним матч со Словакией в 1/8 финала Евро.

На то, что англичанин как минимум семь раз ассистирует партнёрам в Примере, предлагают коэффициент 1.85, а за 2.40 можно поставить на удаление Беллингема. Вряд ли это будет грубость, а вот отмашку после фола на себе вполне можно представить.

Левандовски ещё не готов уходить на покой

Время Роберта Левандовского уходит, но в «Барселоне» с классными подносчиками снарядов поляк ещё готов попылить. Ехать в условную Саудовскую Аравию ему рано. По крайней мере, именно Роберта видят основным конкурентом Мбаппе в гонке бомбардиров Примеры. Шансы Левандовского оценили в 5.00.

Планка по голам установлена букмекерами на отметке в 18. На ТБ 18.5 мяча дают котировку 1.85, такой же цифрой оценили и «низ». Если не будет травм, то поляк точно способен преодолеть этот тотал. Другой вопрос, что здоровье уже подводит. Удаление Роберта оценивают в 4.00, и это неплохой вариант. Поляк может и спровоцировать соперника (помните его удар в нос Мбаппе на Евро?), и зацепиться с противником. Да и психи с Левандовским в «Барсе» уже случались.

Чемпион Европы будет только прибавлять

Ну и, наконец, Ламин Ямаль. Сверхновая мирового футбола, чемпион Европы и один из лидеров «Барселоны». А ведь ему только 17. Справится ли с грузом ожиданий? Кажется, что да!

Бомбардирских подвигов от юноши букмекеры не ждут, но 10 голов за 1.85 смотрятся неплохо. А вот ТБ 8.5 голевой передачи также за 1.85 выглядит просто подарком: видение поля у Ямаля на топовом уровне. Да и замыкать тот же Левандовски готов!

На удаление юной звёздочки предлагают сделать ставку за 8.00. Пока что Ямаль не был замечен в каких-то скандалах на футбольном поле. Но не вскружит ли ему голову слава?

Новый сезон Примеры уже совсем скоро! И следить за ним нужно обязательно: давно в Испании не было столько звёзд первой величины.