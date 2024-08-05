Оздоев поможет покорить Европу. Чалов не зря покинул ЦСКА

Фёдор Чалов наконец-то осуществил свою мечту и поехал выступать за европейский клуб по длительному контракту. Правда, если раньше речь заходила даже про АПЛ, £ 25 млн фунтов и конкретно «Кристал Пэлас», а ещё была аренда в швейцарский «Базель», то спустя годы — лишь трансфер в ПАОК из греческой Суперлиги за € 3 млн.

Впрочем, не спешите с выводами. Здесь не всё так однозначно. С учётом всех обстоятельств, чемпионат Греции — не такой плохой вариант, который можно использовать в качестве плацдарма для чего-то большего. Так что проанализируем ситуацию и сделаем прогноз на статистику 26-летнего форварда в новой команде.

С корабля на бал

Ещё в конце июля Фёдор Чалов помогал армейцам громить «Пари Нижний Новгород» на выезде в чемпионате России, а теперь готовится дебютировать за свой новый клуб. Причём сразу в Лиге чемпионов! Согласно официальному сайту ПАОКа, нападающий попал в заявку на матчи третьего квалификационного раунда главного еврокубкового соревнования.

Помимо Чалова, в заявке ПАОКа на игры со шведским «Мальмё» находится Магомед Оздоев — ещё один россиянин, выступающий за греческий клуб. С учётом того, что футболисты знакомы как минимум по РПЛ и сборной России, это поможет экс-армейцу с адаптацией. Вполне вероятно, что дебют состоится совсем скоро и получится результативным.

Что думают букмекеры

Последние два сезона чемпионата России Фёдор Чалов провёл на приличном уровне. В сезоне-2022/2023 за 30 игр забил 19 мячей при пяти голевых передачах, а в сезоне-2023/2024 за 29 игр забил 12 мячей при трёх голевых передачах. Однако теперь букмекеры сомневаются в том, что нападающий сумеет разменять второй десяток голов за сезон.

Тотал меньше 10.5 мяча в букмекерских конторах доступен с коэффициентом 1.72, а тотал больше 10.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Вместе с тем не ждут от форварда в предстоящем чемпионате Греции особой щедрости на голевые передачи. Тотал меньше 3.5 ассиста оценивается коэффициентом 1.72, а тотал больше 3.5 ассиста — коэффициентом 2.00.

Кроме того, аналитики считают, что Фёдор Чалов не станет играть грубо. Тотал меньше 1.5 жёлтой карточки идёт за 2.25. В переводе на язык вероятности это близится к 45%. При этом даже одна красная карточка по ходу сезона оценивается коэффициентом 5.00 — всего 20% вероятности. Вполне логично, ведь Федя становился победителем премии «Джентльмен года — 2023».

Прогноз и ставки на статистику Фёдора Чалова в греческой Суперлиге в сезоне-2024/2025

Подкупает то, что Фёдор Чалов присоединится к новой команде уже после старта Российской Премьер-Лиги. Да, он не проходил предсезонную подготовку с новыми партнёрами и наверняка потратит какое-то время, чтобы наладить связи. Однако физическая составляющая должна быть на отличном уровне, ведь в двух матчах за армейцев удалось принять участие. То есть можно сразу приступить к делу.

Кроме того, в ПАОКе есть и Магомед Оздоев, и русскоговорящее руководство. Первый поможет быстрее втянуться в тренировочный процесс и игровую схему, а вторые — обустроить быт. Так что адаптация не должна быть слишком долгой. На фоне того, что в прошлом сезоне ПАОК был самой результативной командой Греции и стал чемпионом, это большой плюс. Забивать и создавать моменты в клубе умеют.

Набивать статистику Чалову может помочь и прошлый опыт выступления в европейском чемпионате. За 14 матчей в Суперлиге Швейцарии он оформил четыре гола, хотя не успел стать основным нападающим. Это отличное подспорье для поднятия уверенности. В прошлом сезоне греческой Суперлиги за ПАОК даже Оздоев забил шесть мячей. На наш взгляд, наколотить минимум 11 сможет и Чалов.

Ставка: Чалов забьёт минимум 11 голов в чемпионате Греции за 2.00.