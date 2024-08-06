Экспресс с коэффициентом 16.28: Моуринью поведёт за собой «Фенербахче», Оздоев — ПАОК

Сегодня нас ожидают матчи квалификации Лиги чемпионов. Будет очень интересно!

Вчера завершились матчи полуфинала Олимпийских игр. Обошлось без сенсаций, но во встрече Франции и Египта многим пришлось понервничать. Сегодня нас ждут игры третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 16.28.

Прогноз на матч «Мальмё» — ПАОК

«Мальмё» — один из самых успешных и титулованных клубов Швеции. Последние несколько лет он весьма успешно выступает на внутренней арене. Как только дело доходит до еврокубков, перед клубом встаёт дилемма. Ему не хватает ресурсов для того, чтобы преуспевать сразу и на внутренней, и на международной арене. В текущем сезоне от небесно-голубых не ожидается прорыва. У «Мальмё» возникли трудности уже во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов с «КИ Клаксвик». В первом матче небесно-голубые одержали разгромную победу со счётом 4:1, но ответную встречу проиграли — 2:3.

ПАОК, в отличие от «Мальмё», успевает везде. По итогам прошлого сезона он выиграл чемпионат Греции и добрался до 1/4 финала Лиги конференций. Дальше не пустил «Брюгге» (0:1 и 0:2). Немалый вклад в победу в первенстве и яркое выступление в еврокубке привнёс бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. Он принял участие в 13 встречах в Лиге конференций и 34 матчах в чемпионате Греции, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. На предыдущей стадии турнира подопечные Рэзвана Луческу победили «Борац» (3:2 и 1:0).

«Мальмё» хорош на внутренней арене, но из-за больших затрат энергии на первенство достойно выступить на международной арене у него получается редко. Даже дома небесно-голубые сильно рискуют проиграть процветающему под чутким руководством Рэзвана Луческу ПАОКу. Чёрно-белые классно укрепили состав и готовы к новому вызову. Предлагаем ставку на победу греческого клуба за 3.10.

Прогноз на матч «Лилль» — «Фенербахче»

Предсезонной подготовке «догов» можно смело поставить оценку «четыре». Они дважды сыграли вничью с бельгийскими «Генком» и «Мехеленом», победили «Гент» (1:0) и проиграли «Вольфсбургу» со счётом 0:1. Но в последней встрече выиграли у «Сельты» — 3:1. Этот результат подвёл итоги работы нового тренера Бруну Женезио. Летом «Лилль» продал свою восходящую звезду Лени Йоро в «Манчестер Юнайтед». Без него защита поредела.

«Фенербахче» наращивает мощь с каждым годом. Должность главного тренера летом занял Жозе Моуринью. Его цель – это всегда трофеи и победы. «Фенербахче» уже продемонстрировал свои намерения пройти квалификацию Лиги чемпионов. Он победил «Лугано» в двух матчах второго раунда отбора. Первую встречу на выезде «жёлтые канарейки» выиграли со счётом 4:3. В ответной игре, уже на домашнем стадионе, «Фенербахче» победил со счётом 2:1.

Мы предлагаем поставить на индивидуальный тотал «жёлтых канареек» больше 1.5 мяча с коэффициентом 3.00. Под руководством Моуринью такой опытный состав, в котором есть Джеко и Тадич, может навести шороху даже в гостевом матче.

Прогноз на матч «Зальцбург» — «Твенте»

Под руководством нового тренера Лейндерса в новом сезоне «красные быки» крупно победили «Дорнбирн» (6:0) в Кубке Австрии, а также обыграли на выезде «Грацер» в чемпионате страны со счётом 3:2. Они показали красивый, смелый и остроатакующий футбол. Прекрасно выступили лидеры «Зальцбурга», в частности лучший бомбардир прошлого сезона чемпионата Австрии Карим Конате. В двух последних встречах он забил три мяча.

По отношению к «Твенте» это в какой-то степени нечестно. Дело в том, что «туккерс» не сыграли в новом сезоне ещё ни одного официального матча. Они провели только пять товарищеских встреч, четыре из которых ознаменовались ничейными исходами.

Команды подходят ко встрече в разных условиях. «Зальцбург» уже провёл несколько официальных матчей, немного привык к новому главному тренеру и начал вливаться в сезон. «Твенте» неплохо усилился летом, но испытать точечное усиление времени и возможности не было. «Туккерс» на международной арене гораздо менее успешны, чем «красные быки». На выезде им не избежать поражения. На победу «красных быков» можно поставить за 1.75.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа ПАОКа в матче с «Мальмё» за 3.10.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Фенербахче» больше 1.5 мяча в игре с «Лиллем» за 3.00.

Ставка 3: победа «Зальцбурга» в матче с «Твенте» за 1.75.

Общий коэффициент: 3.10 Х 3.00 Х 1.75 = 16.28.