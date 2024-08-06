«Барселона» — «Милан». Ханс-Дитер Флик или Паулу Фонсека? Пау Виктор или Коломбо?

Подходит к концу турне топовых европейских клубов по США. 7 августа «Барселона» проведёт товарищеский матч с «Миланом» на стадионе «Эм-энд-Ти Банк» в Балтиморе. Начало игры – в 2:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Милан» 7 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами каталонцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.25. Шансы миланцев оценили в 2.55. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.60. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз на матч «Барселона» — «Милан» (07.08.2024)

Летняя кампания «Барселоны» позволила проявить себя молодым футболистам. В первую очередь это касается Пау Виктора Дельгадо. Его смело можно назвать звездой предсезонной подготовки. И здесь нет никакого преувеличения.

22-летний нападающий проявил себя уже во встрече с «Манчестер Сити». Пау Виктор открыл счёт, забив гол с передачи другого юного таланта – Марка Касадо. С «горожанами» сине-гранатовые сыграли вничью в основное время, но победили в серии 11-метровых со счётом 4:1.

В последнем матче «Барселона» провела «эль класико», пусть и товарищеское, но градус игры был запредельным. Как и желание побеждать. Каталонцы выиграли со счётом 2:1 у «Реала», а автором дубля стал Пау Виктор Дельгадо. Испанец творит что-то невероятное и явно заслужил место в предстоящей встрече с «Миланом» в основном составе.

Пока от работы Ханс-Дитера Флика остаются только положительные эмоции. Новый тренер «Барселоны» очень быстро влился в работу, познакомился с командой и развивает молодое поколение. Как мы видим, делает он это весьма успешно.

Встреча с «Милан» не станет лёгкой прогулкой для сине-гранатовых. Паулу Фонсека возглавил «дьяволов» этим летом и готовит к новому сезону. Причём не хуже Флика. Да, первое знакомство с командой и дебют получились неудачными. Но тренер присматривался, вводил свои тактические заготовки.

После поражения от «Ромы» (2:5) и ничьей с «Рапидом» (1:1) «Милан» одержал две по-настоящему крутые победы. Сначала подопечные Паулу Фонсеки выиграли у «Манчестер Сити» со счётом 3:2. Встреча получилась на загляденье. Ещё бы — столько голов. Ещё интереснее другое, у португальского специалиста тоже появился свой 22-летний герой предсезонной подготовки.

В игре с «горожанами» дубль оформил Лоренцо Коломбо. Победный мяч забил 20-летний Марко Насти. Автором двух результативных передач стал Самуэль Чуквезе. Он же забил победный гол в последнем матче с «Реалом», который «Милан» выиграл со счётом 1:0. И это ещё не играл Альваро Мората, купленный этим летом.

В итоге нас ожидает встреча двух команд, которые победили «Ман Сити» и «Реал». Интересно, кто окажется сильнее. Ханс-Дитер Флик и главный герой последних матчей Пау Виктор либо же Паулу Фонсека и его молодёжь?

К тому же может вернуться Рафаэл Леау. Это мощное усиление. Но наиболее закономерной выглядит ничья с коэффициентом 4.05. Уж слишком интересны, креативны и перспективны «Барселона» и «Милан» этим летом. Посмотрим, что будет дальше, но пока они оставляют приятное впечатление.

Ставка: ничья за 4.05.