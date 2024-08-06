«Арсенал» — «Байер». Алонсо и Артета найдут общий язык

Кроме голов, от такой встречи ничего другого ждать не хочется.

7 августа состоится товарищеский матч «Арсенал» — «Байер». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами лондонцев: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех «фармацевтов» оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Байер» 7 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Арсенал» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.44. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 2.65.

Анализ и прогноз на матч «Арсенал» — «Байер» (07.08.2024)

Для того чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону, команды проводят товарищеские встречи. 7 августа состоится контрольная игра, в которой померяются силами лондонский «Арсенал» и леверкузенский «Байер». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

«Канониры» в преддверии нового сезона провели уже три товарищеские встречи. Они победили «Борнмут» — 1:1 (5:4 пен.) и «Манчестер Юнайтед» — 2:1, но затем уступили «Ливерпулю» — 1:2. За мерсисайдцами осталась добрая половина первого тайма. Да и в целом они продемонстрировали более собранный футбол.

У подопечных Микеля Артеты вспоминается только креатив Мартина Эдегора, благодаря технике которого у «канониров» получилось отыграть один мяч. Классно развернувшись на коротком пространстве в чужой штрафной, норвежец отдал прострельную передачу, которая после рикошета нашла Кая Хаверца. Немец переправил мяч в ворота.

У мерсисайдцев лучше идёт подготовка к новому сезону, чем у «Арсенала», и это вряд ли радует Микеля Артету. Испанский специалист вырастил из молодёжи команду, которая способна бороться за чемпионство. В последних двух сезонах «канонирам» немного не хватило для победы в первенстве.

Это говорит только об одном — необходимо готовиться ещё лучше. Микель Артета — очень талантливый специалист. После сборов его команда зачастую набирает отличный ход. До начала сезона-2024/2025 осталось меньше двух недель. «Канонирам» пора продемонстрировать готовность к борьбе за золото.

У «Байера» времени на подготовку не больше, чем у «Арсенала». На следующий день после старта чемпионата Англии ему предстоит сыграть в матче за Суперкубок Германии со «Штутгартом». Готовы ли «фармацевты» попробовать повторить чудо прошлого сезона?

Процесс подготовки к новому сезону у легендарного Хаби Алонсо идёт не лучше, чем у Микеля Артеты. В недавних товарищеских матчах его подопечные не без труда победили клуб из третьего по силе дивизиона Германии — «Рот-Вайсс Эс» — 2:1, а также сыграли вничью с «Лансом» — 2:2.

Во встречах не приняли участия некоторые ведущие игроки «Байера». Алонсо активно наигрывал новичков. Однако даже с учётом этой вводной команда должна была показать куда более уверенный футбол. В конце концов, это не проигравший ни одного матча в прошлом розыгрыше Бундеслиги клуб или нет?

Предстоящая встреча — контрольное испытание для «фармацевтов» перед началом сезона. Нельзя ударить в грязь лицом. Ждём от подопечных Хаби Алонсо более качественной игры, а именно уже привычный шквал самых различных и непредсказуемых атак с изобилием ударов.

В минувшем сезоне чемпионата Германии «фармацевты» забили 89 мячей. 14 из них записал на свой счёт Виктор Бонифасе, 11 — Флориан Вирц, 10 — Алехандро Гримальдо и девять — Жереми Фримпонг. В предстоящем матче все они наверняка получат игровое время.

У «канониров» не менее впечатляющие показатели в плане результативности. В прошлом сезоне АПЛ лондонцы забили 91 гол. Заключить пари на ТБ 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25. Статус встречи товарищеский, за результат клубы цепляться не будут. В приоритете — показать классный футбол, который понравится тренерам, самим игрокам и болельщикам.

У обеих команд хорошо отлажена игра в обороне. Именно поэтому ожидается, что они будут стараться как можно больше атаковать. Конструирование игры в нападении у «канониров» и «фармацевтов» в предыдущих контрольных встречах оставляло много вопросов. Пора бы их снять.

Прогноз и ставки на матч «Арсенал» — «Байер» 7 августа 2024 года

Артета и Алонсо — два гения. Оба хотят видеть красивый доминирующий остроатакующий футбол от своих подопечных. Встреча их команд подразумевает большое количество моментов, яркое зрелище и много голов. Есть все основания полагать, что игра порадует результативностью.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.25.