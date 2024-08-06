«Саутгемптон» — «Лацио». Справятся ли римляне без Иммобиле?

7 августа состоится товарищеский матч «Саутгемптон» — «Лацио». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами римлян: поставить на победу «орлов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Успех «святых» оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч «Саутгемптон» — «Лацио» 7 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Саутгемптон» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.15.

Анализ и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Лацио» (07.08.2024)

Для того чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону, команды проводят товарищеские встречи. 7 августа состоится контрольная игра, в которой на стадионе «Сент-Мэри» местный «Саутгемптон» примет «Лацио». Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

За последние 35 лет академия «Саутгемптона» воспитала огромное количество звёзд, в частности легендарного Алана Ширера и Гарета Бэйла. Но что с этого толку, если команде приходится постоянно бороться либо выживание, либо за возвращение в АПЛ после вылета?

По итогам позапрошлого сезона «святые» с позором вылетели в Чемпионшип — заняв последнее место в турнирной таблице. Они возвращаются, в преддверии нового сезона усилив состав несколькими перспективными новичками. Уже сейчас есть большие сомнения, что «Саутгемптону» удастся закрепиться в элитном дивизионе страны.

В Чемпионшипе «святые» не показали действительно чего-то стоящего. Под занавес сезона они начали часто проигрывать и в итоге остановились в девяти очках от вышедшего в АПЛ напрямую «Ипсвича». «Саутгемптону» повезло, что в плей-офф попались не более стабильные соперники.

Летом смены главного тренера не последовало. Приобретение новых футболистов — это лишь косметические изменения. Глобально в игре «святых» вряд ли что-то будет по-другому. Как только дело дойдёт до встреч с сильными соперниками, у «Саутгемптона» возникнут проблемы. Предстоящий матч станет тому подтверждением.

После отставки Маурицио Сарри дела у «Лацио», как ни странно, стали налаживаться. Команда из Рима завершила минувший сезон на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Летом её возглавил Марко Барони, имеющий внушительный опыт работы с молодёжью.

Состав претерпел приличную встряску. Клуб покинули многолетние лидеры, в частности лучший бомбардир в истории «Лацио» Чиро Иммобиле и Луис Альберто, а также ещё несколько известных ветеранов. На замену им было приобретено много перспективной молодёжи и просто качественных игроков.

Пока трудно сказать, пошло ли омоложение состава на пользу бело-небесно-голубым. Они выиграли четыре из пяти товарищеских матчей, ещё один ознаменовался ничейным результатом. Есть одно «но». В соперниках были явные аутсайдеры, плюс Марко Барони довольно много экспериментировал.

Грядущий матч предоставит более подробный ответ на вопрос: как римляне будут справляться без опыта и мастерства Иммобиле. К сожалению, из-за возраста 34-летний нападающий перестал тянуть уровень Серии А. Характеристики форварда сильно ухудшились. Он стал редко совершать полезные действия и забивать.

Иммобиле трогательно попрощался с фанатами «Лацио», за который выступал с далёкого 2016 года. На пике карьеры нападающий мог бы спокойно заиграть в любом другом топовом клубе и взять кучу трофеев, но он предпочёл быть любимцем и легендой бело-небесно-голубых.

Остаётся только с ностальгией вспоминать игру Чиро Иммобиле, а также надеяться, что в скором будущем у бело-небесно-голубых появится лидер с похожими качествами и техникой. Раскрывать таланты в клубе умеют.

И всё же предлагаем заключить пари на то, что сыграет «обе забьют» с коэффициентом 1.69. Кажется, как ни посмотри, римляне — фавориты. У них выше класс состава, больше ресурсов и совсем другие цели на сезон. В отличие от «Саутгемптона», «Лацио» будет бороться за выход в еврокубки.

Вот только бело-небесно-голубые очень непредсказуемы. На вопрос, как они поведут себя в новом сезоне, ответа нет. «Саутгемптон» выступит дома. Он мотивирован порадовать родных болельщиков. Поэтому ждём, что матч будет проходить на равных скоростях и ознаменуется голами с обеих сторон.

Прогноз и ставки на матч «Саутгемптон» — «Лацио» 7 августа 2024 года

От «Саутгемптона» и «Лацио» в новом сезоне можно ждать чего угодно. «Святые» не сильно изменились за лето, но за счёт мотивации, самоотдачи и правильных решений руководства они могут выдать хороший сезон. С «Лацио» ситуация аналогичная. Клубы тщательно готовятся. Их тренеры много экспериментируют, поэтому брать победу одной из сторон рискованно. Предлагаем проверить голы с обеих сторон. Ошибок в обороне ввиду несыгранности и плохого тонуса в таких встречах зачастую допускается много.

Ставка: обе забьют за 1.69.