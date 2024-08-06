«Ягеллония» — «Будё-Глимт». Хайкин — половина команды

7 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ягеллония» — «Будё-Глимт». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «молнии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Яги» оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Ягеллония» — «Будё-Глимт» 7 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Ягеллония» — «Будё-Глимт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ягеллония» — «Будё-Глимт» (07.08.2024)

Стартует 70-й розыгрыш главного европейского клубного турнира. У команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 7 августа состоятся три матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них померяются силами «Ягеллония» и «Будё-Глимт».

Начнём, пожалуй, с гостей. Не первый сезон «Будё-Глимт» радует болельщиков яркими выступлениями и победами в еврокубках. Команду возглавляет Хьетиль Кнутсен. За много лет работы он выстроил безотказно работающий механизм, который даже при дефиците ресурсов дарит сенсации.

«Молнии» доводилось обыгрывать «Рому» Жозе Моуринью, «Бешикташ» и другие сильные команды. Трудно выделить кого-то, когда клуб показывает отличный комбинационный футбол. И всё же отдельного внимания заслуживает Никита Хайкин. Недаром говорят, что вратарь — это половина команды.

Никита Хайкин неоднократно радовал классными спасениями, но травмы выбивали его из колеи в самые неподходящие моменты. И в прошлом, и в позапрошлом сезонах повреждения отложили отпечаток на результатах «Будё-Глимт». Будь Хайкин в лучшем тонусе, «молния» наверняка сумела бы пробраться до более поздних стадий еврокубковых турниров.

В новом сезоне клуб из Будё пока что не знает никаких проблем. Он возглавляет турнирную таблицу чемпионата Норвегии и с лёгкостью движется к выходу в групповой этап Лиги чемпионов. Во втором квалификационном раунде турнира «молния» дважды победила РФШ (4:0 и 3:1).

«Ягеллония» менее интересна, чем «Будё-Глимт». Она редко заглядывает на международную арену. Клуб из Белостока впервые сыграет в Лиге чемпионов. Дальше третьего квалификационного раунда Лиги Европы ему не удавалось пройти ни разу.

Не сказать, что в Польше совсем плохо обстоят дела с развитием футбола. Наоборот, школы развиты хорошо. Однако все самые перспективные игроки быстро перебираются в другие клубы. На внутренней арене остаются те, кто куда менее талантлив.

Что ж, возможно, лучшие качества футболистов раскроются под действием желания как можно лучше выступить в дебютном для клуба розыгрыше Лиги чемпионов. Во втором квалификационном раунде «Ягеллония» уверенно победила «Паневежис» (4:0 и 3:1).

Не исключено, что «Яге» удастся навязать борьбу «Будё-Глимт», но вряд ли даже с поддержкой домашних трибун у неё получится обыграть «молнию». Заключить пари на победу подопечных Хьетиля Кнутсена в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

В этом сезоне команда из Будё может выступить лучше, чем в предыдущих. Никита Хайкин набрал отличную форму. В 18 встречах в чемпионате Норвегии он пропустил только 16 мячей. В частности благодаря стараниям россиянина «молния» возглавляет турнирную таблицу первенства.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Ягеллония» — «Будё-Глимт» 7 августа 2024 года

«Ягеллонию» не назовёшь явным аутсайдером. Она воодушевлена и мотивирована как можно лучше выступить в первом для себя розыгрыше Лиги чемпионов. Другое дело, что у «Будё-Глимт» гораздо больше опыта выступлений в еврокубках. «Молния» на ходу, так что сенсации не предвидится.

Ставка: победа «Будё-Глимт» с коэффициентом 2.20.