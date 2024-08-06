Гвардиола доминирует, Артета под давлением, Варди остаётся. В АПЛ — новый сезон!

До старта нового сезона английской Премьер-лиги остаются считаные дни. Уже 10 августа состоится матч за Суперкубок Англии, а 16 августа откроется программа 1-го тура АПЛ. Команды плодотворно провели летний отпуск и теперь завершают подготовку. Сезон-2024/2025 готовит немало интриг, но главный вопрос — поменяется ли чемпион? Оцениваем прогнозы букмекеров и делаем собственные.

Дубль два от Микеля Артеты

В прошлом сезоне лондонский «Арсенал» под руководством Микеля Артеты навязал настоящую борьбу за золотые медали нынешнему гегемону. «Канониры» отстали от «Манчестер Сити» по итогам 38 туров лишь на два очка. «Ливерпуль» в последнем сезоне с Юргеном Клоппом оказался позади в девяти очках, а до остальных — пропасть.

На этот раз букмекеры тоже считают «Арсенал» главным конкурентом «Сити». Поставить на победу лондонцев в чемпионате Англии предлагают с коэффициентом 3.00, что при переводе на вероятности переваливает за 30%. При этом коэффициент на очередной успех команды из «синего» Манчестера составляет 2.10 — около 47% вероятности.

Замыкает тройку претендентов «Ливерпуль». Однако коэффициент на его триумф варьируется в районе 9.00, что чуть больше 10% вероятности. Шансы остальных клубов значительно ниже. И букмекеров можно понять. В «Ливерпуле» и других клубах перемены, а Микель Артета и Хосеп Гвардиола на своих местах более четырёх лет.

«Челси» вернётся в Лигу чемпионов

Если первые два места по итогам розыгрыша АПЛ особых вопросов не вызывают, то за остальные два места в топ-4 развернётся настоящая борьба. Почти не сомневаются аналитики в «Ливерпуле». Финиш мерсисайдцев даже в тройке доступен с коэффициентом 1.87 — почти 55% вероятности. Юрген Клопп оставил после себя хорошую команду, так что звучит вполне логично.

Следом сразу три клуба — «Челси», «Манчестер Юнайтед и «Тоттенхэм». Наиболее вероятными кандидатами на выход в Лигу чемпионов считаются «аристократы». Коэффициент на их финиш в топ-4 составляет 2.25. В составе бывшей команды Романа Абрамовича снова произошли изменения, но самое важное из них — назначение главным тренером Энцо Марески, который стажировался у Пепа Гвардиолы.

Чемпион Англии 2016 года снова вылетит?

Наряду с «Ипсвичем» выигравший золотые медали Чемпионшипа «Лестер» считают главным претендентом на понижение в предстоящем сезоне АПЛ. На вылет первого дают коэффициент 1.60 (62% вероятности), а на вылет второго — коэффициент 1.45 (68% вероятности). А ведь в 2016 году «лисы» вместе с Клаудио Раньери брали золото АПЛ!

Нынешний состав значительно отличается от чемпионского. В качестве ветерана остался Джейми Варди, однако годы дают о себе знать. Впрочем, можно подумать над тем, что «Лестер» останется в АПЛ. Коэффициент составляет 2.76. Дело в том, что клуб хорошо проявил себя в Чемпионшипе. Забил не больше всех, но пропустил — меньше всех. А это важнее, когда ты в статусе аутсайдера.

Прогноз и ставки на итоги сезона-2024/2025 в АПЛ

Кроме ставки на аутсайдера, можно подумать над ставкой на победителя. «Манчестер Сити» сохранил свой состав, а потому не станет тратить время на поиски новых игровых связей. В прошлом сезоне «горожанам» хватило запаса прочности на непростую чемпионскую гонку, а также чтобы дойти до полуфинала Лиги чемпионов и финала Кубка Англии. Хосеп Гвардиола пока остаётся на посту, так что попробует улучшить результаты.

Микель Артета и его «Арсенал» сейчас, конечно, впечатляют. Только на ещё один сезон может не хватить стабильности. «Канониры» вернулись в Лигу чемпионов спустя годы. В прошлом розыгрыше дошли до четвертьфинала. Теперь от них будут ждать как минимум того же, а это — давление. Играть же под давлением на таком высоком уровне этот состав не привык. Об этом говорил и сам тренер после вылета от «Баварии».

Других же конкурентов у «Сити» не предвидится. «Ливерпуль» остался без Юргена Клоппа. Состав прежний, солидный, но новый тренер не знает футболистов и не знаком с английским футболом так хорошо, как Гвардиола. В «Челси» и «Манчестер Юнайтед» большие перемены, им бы в Лигу чемпионов попасть, а «Тоттенхэм» без центрфорварда не так внушителен. Вновь удивить может «Астон Вилла», но тоже вряд ли.

Ставка 1: «Манчестер Сити» станет чемпионом за 2.10.

Ставка 2: «Лестер» останется в АПЛ за 2.76.