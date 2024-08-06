Александр Головин теперь капитан «Монако»! Справится с важной ролью?

Шесть лет назад состав «Монако» пополнился робким неоперившимся птенцом. Он вырос, стал гордым и смелым орлом. В прошлом сезоне Александр Головин трижды подряд выиграл в номинации на звание лучшего игрока месяца в «Монако», а также был номинирован на такую же награду в Лиге 1.

Многие ведущие футболисты покинули «Монако» летом, но не Головин. Он взял себе 10-й игровой номер и получил капитанскую повязку. Андрея Канчельскиса такой поворот событий совсем не удивил. Бывший легендарный футболист отметил, что россиянин давно выступает за красно-белых и заслуживает быть их капитаном.

Травмы — враг Головина номер один

В 25 встречах минувшего розыгрыша чемпионата Франции Александр Головин забил шесть мячей и отдал столько же результативных передач. Омрачило сезон серьёзное повреждение, полученное под занавес первенства.

Хавбек очень трудолюбив и талантлив. Если бы не травмы, его карьера могла бы получиться более интересной и успешной. Не сказать, что у россиянина совсем плохие травмоустойчивость и здоровье, но всё же временами приходится переживать за самочувствие Головина.

Александр рискует пропустить начало нового сезона и растерять форму по причине болезни. Из-за неё Головин не смог сыграть в недавней товарищеской встрече с «Фейеноордом». Благо матч с «ПСЖ» за Суперкубок Франции перенесён. У хавбека будет время вернуть утраченные кондиции.

Головин — прирождённый лидер!

В прошлом сезоне Александр показал, что может делать разницу в важных матчах и вести за собой команду. Именно поэтому при выборе нового капитана «Монако» его кандидатура оказалась самой привлекательной. В некоторых играх россиянин тащил чуть ли не в одиночку.

Полузащитник немногословен, но ему и не нужно говорить, чтобы мотивировать партнёров по команде. Головин привык доказывать языком тела. Он будет подавать отличный пример молодёжи и забивать важные голы. В системе Ади Хюттера россиянин — ключевой игрок.

Головин хорошо привык к Лиге 1. Он наловчился выжимать максимум выгоды из создаваемых для него моментов. Александр может забить практически из любой точки поля. Полузащитник знает, как и когда нужно открыться. Благодаря игре на разных позициях под руководством различных специалистов он обрёл универсальность и прокачал видение поля.

В новом сезоне Головин может сменить амплуа, перебравшись с фланга на ту позицию, на которой обычно и выступают классические 10-е номера — атакующего полузащитника. Заключить пари на то, что он забьёт в грядущем розыгрыше Лиги 1 больше 6.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

Бремя капитана изменит Головина

Главное — стараться сдерживать эмоции. В прошлом сезоне Александр схлопотал девять жёлтых карточек в Лиге 1 и одну красную. Теперь ему необходимо более основательно подходить к вопросу с самоконтролем.

Теперь Головин — капитан. На нём лежит большой груз ответственности. Бывший полузащитник ЦСКА станет примером для подражания, а также соединительным мостом между командой и тренерским штабом. Новая роль в клубе требует от Александра стать более сдержанным и уверенным.

Александр — щедрая душа

В последних пяти сезонах в составе монегасков в чемпионате Франции российский полузащитник записал на свой счёт целых 30 голевых пасов. Заключить пари на то, что Головин отдаст больше 5.5 результативной передачи в новом сезоне Лиги 1, можно с коэффициентом 1.70.

В пяти из шести сезонов в составе монегасков россиянин забивал меньше, чем отдавал результативных передач. Ещё в одном он записал на свой счёт восемь мячей и семь голевых пасов. В новом сезоне у хавбека есть хорошие шансы превзойти эти показатели.

Ставка 1: Головин забьёт больше 6.5 мяча в сезоне-2024/2025 Лиги 1 за 1.85.

Ставка 2: Александр отдаст больше 5.5 результативной передачи за 1.70.