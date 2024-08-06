Мбаппе — чемпион, Флика недооценивают, Захарян бьётся за ЛЧ. Прогноз на сезон в Испании

1-й тур нового розыгрыша чемпионата Испании стартует уже 15 августа. Во многих командах произошли изменения: у кого-то в составе, а у кого-то — в руководстве. Пожалуй, один из главных вопросом перед стартом сезона-2024/2025 в Ла Лиге — сможет ли кто-то навязать мадридскому «Реалу» борьбу за чемпионство. У букмекеров есть на этот счёт свои прогнозы. Разбираемся в котировках.

Мбаппе подарит Анчелотти очередной титул

Прошлый сезон получился для мадридского «Реала» успешным. Удалось не только выиграть Лигу чемпионов, но и оформить третье чемпионство в Испании за пять лет. Команду по-прежнему возглавляет Карло Анчелотти, а совсем недавно к составу присоединился Килиан Мбаппе. И без того внушительный состав обзавёлся очередной звездной, которая ради клуба и тренера собирается пахать.

Разумеется, нападающему сборной Франции потребуется время, чтобы адаптироваться к испанской Примере. Всё же разница с Лигой 1 Франции есть. Однако укомплектованы «сливочные» довольно прилично, они в состоянии решать исходы важных матчей. Поэтому букмекеры считают их неоспоримыми фаворитами — коэффициент на золотые медали 1.45, что немного недотягивает до вероятности в 70%.

Букмекеры недооценивают Флика

В это же время коэффициент на успех главного конкурента мадридцев — «Барселоны» — варьируется в районе 4.90. Это около 20%. Разница существенная и не вполне обоснованная. Каталонская команда становилась чемпионом вместе с Хави в сезоне-2022/2023, в составе есть футболисты, которые помнят, как побеждать. Кроме того, теперь на посту главного тренера Ханс-Дитер Флик.

Немецкий специалист за два года в «Баварии» оформил требл и уже успел обыграть «Реал» со счётом 2:1 в недавней товарищеской встрече за каталонцев. Вполне возможно, что это действительно репетиция, как выразился новый наставник сине-гранатовых. Да и состав собрался интересный. Помимо опытных Левандовского, Гюндогана и Рафиньи, есть талантливая молодёжь — Ямаль и Пау Виктор. Выглядит конкурентоспособно.

Арсен Захарян поборется за Лигу чемпионов

Если с «Реалом» и «Барселоной» всё понятно, то остальным претендентам на высокие места аналитики отводят лишь вечную борьбу. Разумеется, борьбу за Лигу чемпионов. Победа мадридского «Атлетико» в Примере оценивается коэффициентом 11.00 (около 9% вероятности) — слишком малы шансы. Зато на финиш в топ-4 дают коэффициент 1.55, а это уже почти 65% вероятности.

За четвёртое место, скорее всего, будут спорить «Атлетик» Бильбао и «Реал Сосьедад». Коэффициенты на обоих находятся в пределах 2.90. Это означает, что аналитики предвещают плотную борьбу и интригу на финише. Разумеется, следим за командой Арсена Захаряна. В прошлом сезоне «Сосьедад» занял шестое место и квалифицировался в Лигу Европы.

А вот от «Жироны» повторения прошлогоднего сюрприза не ждут. Коэффициент на победу в чемпионате Испании оценивается коэффициентом 45.00 (менее 3% вероятности), а поставить на финиш команды в зоне Лиги чемпионов предлагают за 3.20 — чуть больше 30% вероятности. Отчасти это может быть связано с трансфером главной забивной силы. Нападающий Артём Довбик ушёл в итальянскую «Рому».

Прогноз и ставка на итоги сезона-2024/2025 в Ла Лиге

Поскольку рассуждать о том, кто вылетит в Сегунду из Примеры, не так занимательно, тем более что особых сюрпризов не предвидится, попробуем сделать прогноз на кого-то из грандов. Интересно выглядит ставка «Реал Сосьедад» финиширует выше «Жироны». Жиронцы потеряли главную силу в атаке и будут вынуждены совмещать внутреннюю арену с Лигой чемпионов. Будет трудно такой неопытной команде сохранять победную колею.

Кроме того, не стоит сомневаться, что мадридский «Атлетико» финиширует в тройке лидеров. Прямо сейчас «матрасники» активно работают на трансферном рынке и не жалеют средств, делают предложения качественным футболистам. Плюс сохранили Антуана Гризманна. «Атлетик» Бильбао и «Реал Сосьедад», конечно, обладают крепкими составами, но, скорее всего, будут бороться лишь за четвёртое место.

Ставка 1: «Реал Сосьедад» финиширует выше «Жироны» за 1.76.

Ставка 2: мадридский «Атлетико» будет в топ-3 Ла Лиги за 2.15.