Экспресс с коэффициентом 7.47: битва за Лигу чемпионов продолжается

Сегодня продолжатся матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.47.

Прогноз на матч «Славия» Прага – «Юнион»

«Славия» начала сезон чемпионата Чехии без поражений. Сначала красно-белые сыграли вничью со «Словацко» (0:0), но затем одержали две победы – в матчах с «Динамо» ЧБ (4:0) и «Слованом» Л (1:0). Предсезонную подготовку «лоскутные» тоже провели хорошо, не проиграв ни одной встречи. Но уровень соперников оставляет желать лучшего.

Другое дело «Юнион», который не знает поражений на протяжении 16 матчей во всех турнирах. Во время предсезонной подготовки бельгийский клуб даже победил ПАОК (2:1) и сыграл вничью со «Спортингом» (2:2). Затем «апачи» выиграли Суперкубок Бельгии, победив «Брюгге» со счётом 2:1. Сезон чемпионата страны стартовал для брюссельцев с победы и ничьей.

Явно уровень «Юниона» на порядок выше, чем у «Славии». Даже во время товарищеских матчей она не проверила свой реальный уровень, в отличие от бельгийского клуба, который не боялся сложных испытаний. Мы поставим на то, что «апачи» не проиграют «лоскутным», за 1.92.

Прогноз на матч «Слован» Братислава – АПОЭЛ

Для «Слована» сезон давно начался, но он по-прежнему незнаком с поражениями. Небесно-голубые уже погрузились в дела квалификации в Лигу чемпионов. Сначала они обыграли «Стругу» (4:2 и 2:1), а затем «Целе» (1:1 и 5:0). В целом каких-то реальных проблем на пути «королей Братиславы» не наблюдалось, но предстоящий матч – совсем другое дело.

Хотя сложно судить о реальной физической форме футболистов АПОЭЛа. Недавно для кипрского клуба закончилась предсезонная подготовка. Никаких сложных соперников во время товарищеских встреч, способных показать реальный уровень команды, не было. А в отборе Лиги чемпионов как-будто у АПОЭЛа обнаружились сложности с «Петрокубом». Дома клуб из Никосии победил со счётом 1:0, а на выезде сыграл вничью – 1:1.

Очень тяжёлая встреча для прогнозирования. Конечно, «Слован» получше вкатился в новый сезон, он уже участвует в матчах не только Лиги чемпионов, но и первенства. АПОЭЛ пока провёл только две официальные встречи. Мы думаем, что команды покажут осторожный футбол. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 1.73.

Прогноз на матч «Ягеллония» — «Будё-Глимт»

Не первый сезон «Будё-Глимт» радует болельщиков яркими выступлениями и победами в еврокубках. Команду возглавляет Хьетиль Кнутсен. За много лет работы он выстроил безотказно работающий механизм, который даже при дефиците ресурсов дарит сенсации. «Молнии» доводилось обыгрывать «Рому» Жозе Моуринью, «Бешикташ» и другие сильные команды.

В новом сезоне клуб из Будё пока что не знает никаких проблем. Он возглавляет турнирную таблицу чемпионата Норвегии и с лёгкостью движется к выходу в групповой этап Лиги чемпионов. Во втором квалификационном раунде турнира «молния» дважды победила РФШ (4:0 и 3:1).

«Ягеллония» менее интересна, чем «Будё-Глимт». Она редко заглядывает на международную арену. Клуб из Белостока впервые сыграет в Лиге чемпионов. Дальше третьего квалификационного раунда Лиги Европы ему не удавалось пройти ни разу. Во втором квалификационном раунде «Ягеллония» уверенно победила «Паневежис» (4:0 и 3:1).

«Ягеллонию» не назовёшь явным аутсайдером. Она воодушевлена и мотивирована как можно лучше выступить в первом для себя розыгрыше Лиги чемпионов. Другое дело, что у «Будё-Глимт» гораздо больше опыта выступлений в еврокубках. «Молния» на ходу, так что сенсации не предвидится. Поставить на победу гостей можно за 2.25.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: «Юнион» не проиграет «Славии» за 1.92.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в игре «Слован» — АПОЭЛ за 1.72.

Ставка 3: победа «Будё-Глимт» в матче с «Ягеллонией» за 2.25.

Общий коэффициент: 1.92 Х 1.73 Х 2.25 = 7.47.