Луис Энрике меняет парижан к лучшему. Без Килиана Мбаппе не станет сильно хуже. «Монако» тоже нельзя недооценивать.

Матвей Сафонов выиграет Лигу 1, но в Кубке Франции у Головина шансов больше

В чемпионате Франции всё привычно. «ПСЖ» даже после расставания с Килианом Мбаппе остаётся главным претендентом на победу в Лиге 1. У других команд банально нет ресурсов для того, чтобы с ним конкурировать. Или всё не так очевидно, как кажется на первый взгляд?

Парижане выиграли 10 из 12 последних розыгрышей чемпионата Франции. В сезоне-2016/2017 победителем первенства стал «Монако», а в сезоне-2020/2021 — «Лилль». Может быть, новый сезон всё-таки подарит нам сенсацию или рассчитывать на это опрометчиво?

Парижане не знают себе равных

По итогам прошлого сезона «ПСЖ» выиграл чемпионат и Кубок Франции. Отрыв от ближайшего преследователя в лице «Монако» в первенстве составил девять очков. В новом сезоне парижане вряд ли выиграют Лигу 1 так же уверенно.

Килиан Мбаппе забил целых 27 мячей в первенстве. Новым лидером клуба наверняка станет Усман Дембеле. В прошлом сезоне он проделывал даже больший объём работы, чем перешедший в мадридский «Реал» нападающий.

Дембеле не хуже выполнял установки и подходил по рисунку игры Луису Энрике, чем Мбаппе. Ждать от него такой же результативности, как от Килиана, не стоит. Однако у испанского специалиста в подспорье есть Марко Асенсио, Витинья, Милан Шкриньяр и ещё куча элитных футболистов.

А ещё летом состав «ПСЖ» пополнил выступавший за «Краснодар» Матвей Сафонов. Улучшение конкуренции на вратарской позиции — это то, чего давно не хватало красно-синим. Такой глубины состава как у них, нет ни у одной команды Лиги 1. Поставить на победу парижан в первенстве можно с коэффициентом 1.25.

Головин поспорит с Сафоновым за Кубок Франции

Закончивший минувший сезон на втором месте в турнирной таблице элитного дивизиона Франции «Монако», так же как и «ПСЖ», летом расстался с лучшим бомбардиром и многолетним лидером — Виссамом Бен-Йеддером. Новым капитаном команды стал Александр Головин.

Монегасков не хочется списывать со счетов в борьбе за чемпионство в Лиге 1. При Ади Хюттере команда показывает интересный футбол и регулярно радует результативными победами. И всё же летом «Монако» больше потерял, чем приобрёл. Куда больше вероятность, что ему удастся преуспеть в Кубке Франции.

Там обещает развернуться всё самое интересное. Здесь у «ПСЖ» нет власти. Он выиграл только один из трёх последних розыгрышей турнира. Без Мбаппе преуспеть в нескольких соревнованиях будет проблематично. Другие команды настраиваются на Кубок Франции серьёзнее, чем парижане.

За Кубок может побороться «Марсель», летом подписавший контракт с Роберто Де Дзерби. Также в числе претендентов всегда крепкий и опасный «Лилль», ставший открытием прошлого сезона «Брест», неуступчивый «Ланс», тот же «Монако», «Ницца» или ещё какой-нибудь клуб. На дистанции они нестабильны, но зато всегда правильно настроены на Кубок Франции. Поставить на то, что красно-синие не выиграют турнир, можно за 1.85.

Парижане подведут Сафонова

Для Матвея Сафонова это плохие новости. Главная возможность для него проявить себя — это Кубок Франции. В Лиге 1 он вряд ли получит много игрового времени, потому что выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы очень непросто. В последнее время итальянец прибавил.

Сафонов наверняка порадует классными спасениями и заготовит почву для дальнейшей конкуренции с Доннаруммой. Победа в Лиге 1 от него никуда не уйдёт. Но как раз для того, чтобы преуспеть в первенстве, Луис Энрике может пожертвовать Кубком Франции. Выиграть чемпионат важнее.

Ставка 1: «ПСЖ» выиграет Лигу 1 в сезоне-2024/2025 за 1.25.

Ставка 2: «ПСЖ» не победит в Кубке Франции за 1.85.