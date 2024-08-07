Обидчики России возьмут бронзу ОИ-2024? Прогноз на матч за третье место

Олимпиада во Франции подходит к концу. Церемония закрытия запланирована на 11 августа, так что пора подводить итоги. Футбольный турнир достиг своего апогея. 8 августа на стадионе «Ля Божуар» в Нанте состоится матч за третье место между сборными Египта и Марокко. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Обратим внимание на прогнозы букмекеров и сделаем собственный.

Что ждут букмекеры от матча за бронзу на футбольном турнире Олимпиады Египет — Марокко

Букмекеры в споре за бронзовые медали отдают явное предпочтение олимпийской сборной Марокко. Сделать ставку на победу молодых марокканцев в основное время предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно равно 54% вероятности. При этом в итоговой победе почти не сомневаются — коэффициент 1.42 и почти 70% вероятности.

В то же время коэффициент на триумф сборной Египта в матче за третье место составляет 4.50. Это почти 23% вероятности. Если же египтянам удастся победить любым способом, сыграет коэффициент 2.85 — около 30% вероятности. Поставить на ничью по итогам 90 минут и последующие дополнительные таймы можно с коэффициентом 3.60.

Вместе с тем аналитики предполагают, что встреча получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют египтяне, сыграет коэффициент 1.47. Если забьют марокканцы — коэффициент 1.16. Самым вероятным, по мнению экспертов, является счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч за третье место на футбольном турнире Олимпийских игр Египет — Марокко (08.08.2024)

Кто мог представить, что египтяне, не имеющие больших достижений на взрослом уровне, сумеют добраться до полуфинала Олимпийских игр? Однако если подумать, то ничего удивительного здесь нет. В прошлый раз олимпийская сборная Египта вышла из одной группы с испанцами и аргентинцами, а в четвертьфинале уступила бразильцам — то есть будущим победителям.

К Олимпиаде во Франции египтяне начали готовиться заблаговременно. И как видно — не зря. В двух сентябрьских товарищеских матчах с молодёжной сборной России в 2023 году добыли ничью со счётом 1:1 и победу со счётом 2:1. А ведь на воротах у россиян в этих встречах были подающие надежды Станислав Агкацев и Владислав Тороп.

Своё умение забивать олимпийская сборная Египта показала и на групповом этапе в Париже. В 1-м туре были притирочные нули с Доминиканской Республикой, зато после удалось обыграть Узбекистан (1:0) и Испанию (2:1), которая в итоге вышла в финал. Да даже в плей-офф по голу «фараоны» выписали сборным и Парагвая (1:1, 5:4 пен.), и Франции (1:3 д. вр.).

На таком фоне даже немного странно, что эксперты отдают столь заметное предпочтение олимпийской сборной Марокко. Марокканцы обыграли Аргентину со счётом 2:1 и Ирак — 3:0. Безусловно впечатляют и 4:0 со сборной США. Однако сборной Украины во 2-м туре и сборной Испании в полуфинале они проиграли с одинаковым счётом 1:2. То есть оборона небезупречная.

При таких раскладах сама напрашивается ставка на голы в обе стороны. Тем более коэффициент вполне играбельный — 1.76. Однако можно пойти дальше и поверить, что олимпийская сборная Египта как минимум не проиграет в основное время. Пока что у египтян лишь одно поражение от французов, но и то — в дополнительное время. А марокканцы как будто бы менее стабильны.

Ставка 1: обе забьют за 1.76.

Ставка 2: Египет не проиграет в основное время за 1.98.