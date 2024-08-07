Мотта и Фонсека составят конкуренцию «Интеру»? Чего ждать от Серии А в новом сезоне

До старта нового сезона в итальянской Серии А осталось меньше двух недель. Команды проводят последние предсезонные матчи, пытаются укрепить составы, а букмекеры уже принимают ставки на предстоящий турнир. Разбираемся, чего ждать от итальянского элитного дивизиона в новом сезоне.

«Интер» по-прежнему фаворит

Главным претендентом на чемпионство аналитики считают действующего победителя — миланский «Интер». Поставить на победу подопечных Симоне Индзаги можно с коэффициентом 1.70. В прошлом году «нерадзурри» победили всех практически одной левой и не ищут от добра добра. Из приобретений стоит выделить иранского форварда Мехди Тареми, который перебрался в Милан из «Порту», а также поляка Петра Зелиньского из «Наполи». Вратарскую линию усилит Хосеп Риера. Потерь заметных нет.

За «Интер» стабильность. Это одна из самых сильных команд в мировом футболе прямо сейчас. Конечно, подопечные Индзаги — главные претенденты на победу. Поставить на то, что миланцы стартуют с трёх побед, можно за 1.24. «Дженоа», «Лечче» и «Аталанта» — не самый простой, но и не самый сложный календарь.

Тьяго Мотта вернёт «Ювентусу» величие?

В Турине перестройка — пост главного тренера занял Тьяго Мотта, создавший прекрасную «Болонью». Теперь ему предстоит работать под другим давлением, но и с другими возможностями. Аналитики считают «Ювентус» главным конкурентом «Интера», шансы туринцев оценили в 5.00.

На трансферном рынке «Ювентус» не устроил закупку, однако приобретения имеются. У «Астон Виллы» купили бразильца Дугласа Луиса, из «Вероны» переехал в Турин колумбиец Кабаль, а ещё за «Юве» теперь сыграет Тюрам-младший. Кефрен в прошлом сезоне выступал за «Ниццу».

Работы у Мотты много, но, кажется, что хуже, чем в прошлом сезоне, быть просто не может. На то, что туринцы завершат новый сезон в топ-4, предлагают коэффициент 1.33. Вряд ли от нового тренера будут требовать чемпионство в первый же год. Однако трофей желателен.

Мората — новый наконечник «Милана»

В «Милане» завершилась эпоха Стефано Пиоли, теперь командой руководит Паулу Фонсека. Главный трансфер команды — новоиспечённый чемпион Европы Альваро Мората. У испанца сложилось реноме незабивного форварда, но он очень полезен команде. Да и, может быть, в «Милане» его прорвёт?

До закрытия трансферного окна ещё почти месяц, так что усиление у «россонери» наверняка ещё будет. Ну а пока коэффициент на победу «Милана» в Серии А — 7.50, а вероятность занять место в четвёрке лучших оценили в 1.40.

Конте хочет Лукаку, но у него есть Осимхен

«Наполи» в это межсезонье возглавил Антонио Конте. Пополнили команду итальянские сборники Спинаццола и Буонджорно, ходят слухи и о Ромелу Лукаку, который при Конте играл очень здорово. Другой вопрос, что у «Наполи» есть Виктор Осимхен — дорогой и забивной форвард. Чем завершится его сага? А ещё есть Хвича Кварацхелия, слухи о переходе которого в «ПСЖ» подпритихли.

Конечно, Конте придаст «Наполи» системности и поднимет команду на определённый уровень. Но вряд ли в первый же сезон удастся взять скудетто. Поставить на итоговый успех неаполитанцев можно за 8.00, а место в топ-4 идёт за 1.60.

Кто ещё в гонке?

За 20.0 можно поставить на чемпионство «Аталанты», пусть она теперь и без Алексея Миранчука, а за 25.0 предлагают ставки на победу «Ромы». Интересно, каким получится второй сезон Даниэле Де Росси. Тем более что команда усилилась лучшим бомбардиром Примеры прошлого сезона Артёмом Довбиком. На «Лацио» можно поставить за 50.0, а шансы «Фиорентины» и «Болоньи» оценили в 100.0.

Лаутаро — лучший бомбардир?

В гонке бомбардиров явным фаворитом считают аргентинца Лаутаро Мартинеса из «Интера». Поставить на его победу можно с коэффициентом 2.80. Главными его конкурентами эксперты считают неаполитанца Виктора Осимхена и Душана Влаховича из «Ювентуса». На любого из них предлагают коэффициент 6.50. Вероятность, что лучшим станет Альваро Мората, оценили в 13.0.

Сможет ли кто-то удивить в новом сезоне Серии А или «Интер» вновь станет чемпионом задолго до конца чемпионата? До старта турнира осталась пара недель. Будем следить!