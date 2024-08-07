«Панатинаикос» — «Аякс». Амстердамцы даже на выезде фавориты

Смена главного тренера оказывает положительное влияние на команду из Нидерландов. Она хорошо подготовилась к сезону.

8 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Панатинаикос» — «Аякс». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «зелёных» можно с коэффициентом 2.34. Успех амстердамцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги Европы «Панатинаикос» — «Аякс» 8 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Панатинаикос» — «Аякс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Панатинаикос» — «Аякс» (08.08.2024)

Идут Олимпийские игры в Париже и попутно — борьба за выход в групповой этап еврокубков. У команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 8 августа состоится множество матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В одном из них встретятся «Панатинаикос» и «Аякс».

«Панатинаикос» является старейшим и одним из наиболее титулованных клубов Греции. Были времена, когда он небезуспешно выступал на международной арене, но за последние 10 лет максимальным достижением «зелёных» является выход в финал плей-офф отбора в Лигу чемпионов.

До данной стадии команда добралась в прошлом сезоне, и отнюдь не без везения. В третьем квалификационном раунде она с большим трудом и благодаря удаче победила ужасно начавший сезон «Марсель». Дальше «Панатинаикос» не пустила «Брага» (1:2 и 0:1).

«Зелёные» попали в групповой этап Лиги Европы, и по его итогам заняли последнее место в таблице. Хотя группа «Панатинаикосу» досталась не очень сложная. В соперниках были крепкие, но крайне нестабильные середняки.

Положительная динамика в выступлениях «зелёных» на международной арене есть. Несколько лет назад они вообще не принимали участия в еврокубках. И всё же прогресс не настолько большой, чтобы «Панатинаикос» мог хотя бы претендовать на выход в групповой этап текущего розыгрыша Лиги Европы.

«Аякс» способен на большее. Он частый гость в Лиге чемпионов. Амстердамцы выигрывали главное еврокубковое клубное соревнование четыре раза и ещё дважды взяли серебро, правда, всё это было в ХХ веке. Удастся ли команде преуспеть во втором по значимости евротурнире?

Минувший сезон — не самый успешный в истории амстердамцев. Они заняли лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Руководство не стало прибегать к большим изменениям состава. Из значимых приобретений — разве что подписание Джордана Хендерсона на правах свободного агента.

Зато в тренерском штабе всё поменялось. «Аякс» возглавил Франческо Фариоли, под руководством которого «Ницца» в прошлом сезоне выдала выдающийся старт. Она не проиграла ни 1 из 13 первых туров Лиги 1, при пяти ничейных результатах. На прогрессивного молодого итальянского тренера возлагаются большие надежды.

Пока что ожидания от назначения Фариоли оправдываются. Под руководством 35-летнего тренера амстердамцы во втором квалификационном раунде Лиги Европы победили неуступчивую «Войводину» (1:0 и 3:1). Уровень сербского клуба сопоставим с «Панатинаикосом».

Заключить пари на то, что «Аякс» обыграет «зелёных», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00. Амстердамцы выиграли пять из шести последних очных встреч. Ещё в одной они потерпели поражение, но то был товарищеский матч.

«Панатинаикос» уверенно победил во втором квалификационном раунде текущего розыгрыша Лиги Европы «Ботев» из Пловдива (2:1 и 4:0). Он оказался готов к новому сезону не хуже, чем амстердамцы. Однако разница в развитии футбола в странах и классах составов очень велика. «Аяксиды» даже на выезде видятся фаворитами.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги Европы «Панатинаикос» — «Аякс» 8 августа 2024 года

«Панатинаикос» менее успешен на международной арене, чем «Аякс». Чаще всего он покидает еврокубки на начальных стадиях, так как банально неспособен конкурировать с другими клубами. У «зелёных» слишком мало ресурсов. На амстердамцев хорошо влияет смена тренера. Фариоли — классный специалист. Если всё будет идти как надо, клуб может даже выиграть турнир.

Ставка: победа «Аякса» за 3.00.