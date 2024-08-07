«Брага» — «Серветт». Обойдётся без сюрпризов

«Оружейники» очень уверенно прошли второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Они супербыстро привыкли к летним переменам.

8 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Брага» — «Серветт». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «оружейников» можно с коэффициентом 1.53. Успех «гранатовых» оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги Европы «Брага» — «Серветт» 8 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Брага» — «Серветт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Брага» — «Серветт» (08.08.2024)

Идут Олимпийские игры в Париже и попутно — борьба за выход в групповой этап еврокубков. У команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 8 августа состоится множество встреч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В одной из них на стадионе «Мунисипал ди-Брага» местная «Брага» примет «Серветт».

На предыдущей стадии отборочного турнира «Брага» победила «Маккаби» из Петах-Тиквы. Первый матч она выиграла со счётом 2:0, а ответный — 5:0. Уверенность, с которой команда начала сезон, восхищает. Она будто бы совсем не изменилась за лето.

На самом деле «оружейникам» пришлось пережить много перемен, причём глобальных. Во-первых, у них произошла смена главного тренера. Должность занял бывший аналитик «Зенита» и «Тоттенхэма» Даниэль Соуза. Во-вторых, чуть ли не половина состава клуба обновилась.

«Брага» не делала больших затрат на трансферы, но всё равно сумела собрать качественный состав, который в новом сезоне может навести много шуму. Впрочем, это уже не в диковинку. Португальские клубы умеют вести дела. Селекция у них развита лучше, чем во многих других странах.

По матчам с «Маккаби» даже трудно выделить какого-то конкретного игрока «Браги». Команда смотрелась как единый механизм, и каждый привнёс вклад в выход в следующую стадию турнира. Предстоящий соперник будет сильнее.

Так же, как и «Маккаби», «Серветт» не может похвастаться успехами на международной арене. В прошлом сезоне он не сумел пробраться дальше третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и не преуспел в Лиге Европы. Клуб победил только в одном из шести матчей группового этапа турнира, а также два раза сыграл вничью.

Летом «гранатовые», так же, как и «Брага», пережили смену главного тренера. Их возглавил Томас Хеберли, последним местом работы которого была сборная Эстонии. Остальные изменения незначительны. Да и не так их много. Состав остался практически тот же, что в прошлом сезоне взял бронзу швейцарской Суперлиги.

Стартовал в новом сезоне «Серветт» неплохо. Он одержал три победы подряд в чемпионате, но затем проиграл «Лугано» (1:3). Обыграли «гранатовые» аутсайдеров, а вот уступили команде, которая примерно на одном уровне с «Брагой». Португальцы будут даже классом повыше.

Развитие футбола в Швейцарии не стоит на месте. Национальная команда это наглядно показала, добравшись до 1/4 финала чемпионата Европы в Германии и навязав там достойную борьбу Англии. Однако на клубном уровне всё складывается несколько иначе, потому что львиную долю успеха сборной обеспечил талант экс-тренера московского «Спартака» Мурата Якина.

Поставить на победу «Браги» в грядущем матче и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18. Для «оружейников» характерен открытый футбол с большим количеством моментов. Даниэль Соуза продолжает развивать этот стиль, порционно добавляя качество.

В минувшем розыгрыше чемпионата Португалии «Брага» забила 71 гол, но и пропустила немало — 50. С приходом Соузы показатели должны стать лучше. Он строит команду мечты. У «Серветта» с результативностью тоже полный порядок. Редко случается такое, что он уходит с поля без забитых мячей.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги Европы «Брага» — «Серветт» 8 августа 2024 года

Летние перемены начали оказывать на «Брагу» положительное влияние. Соузе предстоит дальше развивать успех и улучшать игру команды. «Оружейники» воодушевлены. «Серветт» — достаточно удобный для них соперник. Зачастую у «гранатовых» возникают серьёзные трудности в матчах с сильными командами.

Ставка: победа «Браги» и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.