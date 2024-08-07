Как Евгений Кузнецов играет по-настоящему — увидят все. Прогноз после перехода в СКА

Континентальная хоккейная лига только готовится к сезону-2024/2025, старт регулярного чемпионата запланирован на 3 сентября. Но что делать, когда переворачивать календарь ещё рано, а по хоккею уже давно соскучился? Разумеется, следить за трансферами и строить прогнозы на победителей. А ведь следить есть за кем!

Неожиданно для всех в петербургский СКА перешёл Евгений Кузнецов. Звезды такого масштаба в КХЛ не было, пожалуй, со времён возвращения Павла Дацюка из НХЛ (не в обиду Никите Гусеву). Легенда «Детройта» сумел взять Кубок Гагарина в 2017 году именно с невскими армейцами. Посмотрим, как сложится первый сезон у легенды «Вашингтона».

Не ровня Голдобину, но поборется с Шипачёвым

Букмекеры уже сделали свои прогнозы на результативность Евгения Кузнецова в регулярном чемпионате КХЛ. Согласно котировкам, нападающему будет трудно соревноваться с Николаем Голдобиным и Ридом Буше за звание главного снайпера. Коэффициент на обоих составляет 4.00, а на Кузю — аж 25.00! Разница в 21% вероятности.

В прошлом сезоне Голдобин забросил 36 шайб за 67 игр в составе «Спартака». Буше вовсе наколотил 44 шайбы в 64 играх за «Авангард». Для Кузнецова, который провёл 73 матча в прошлом сезоне НХЛ и исполнил всего 12 точных бросков на данном отрезке, это может стать серьёзной задачей. Зато есть шанс поспорить за звание лучшего бомбардира.

Фаворитом в списке является Вадим Шипачёв, перешедший в минское «Динамо». В прошлом розыгрыше он набил 45 очков и отстал от выигравшего гонку Никиты Гусева на 44 очка. Сейчас коэффициент на его успех составляет 6.00. Евгений Кузнецов же получил коэффициент 15.00 и вошёл в пятёрку претендентов. И тут уже по делу, ведь тот же Шипачёв не выглядит грозно.

Кубок Гагарина в дебютном сезоне? А давай!

Букмекеры считают, что Евгений Кузнецов сумеет повторить успех Павла Дацюка и поднять над головой Кубок Гагарина. Причём в дебютном сезоне после возвращения. СКА является фаворитом в борьбе за трофей с коэффициентом 5.50 на победу. Следом сразу три конкурента с коэффициентом 7.00 — «Авангард», «Локомотив» и ЦСКА.

С учётом того, что в прошлом сезоне петербуржцы едва не выиграли регулярный чемпионат, их снова можно ожидать в плей-офф. А для борьбы в матчах на выбывание северный клуб прямо сейчас запасается опытными игроками. Помимо Кузнецова, уже привезли из НХЛ Никиту Зайцева, а также подписали Сергея Плотникова и Михаила Григоренко из ЦСКА. Так что шансы есть.

Прогноз и ставка на результативность Евгения Кузнецова за СКА в сезоне-2024/2025 КХЛ

Логично ждать, что Евгений Кузнецов быстро адаптируется к России и быстро покорит КХЛ. А причин у такого суждения несколько. Во-первых, даже в третьем-четвёртом звеньях «Каролины», играя по семь минут, нападающий забил шесть голов и отдал семь результативных передач. То есть форма и подготовка у него на уровне. Можно смело сказать — энхаэловском.

Во-вторых, Кузя, разумеется, приехал в СКА главной звездой в первую пятёрку, а не лавку полировать и делиться опытом. Тем более что ему всего 32 года — возраст для хоккеиста шикарный. Все же помнят, как Данис Зарипов феерил и в 40? Условия для новичка армейцы наверняка создадут комфортные, а уровень сопротивления будет ниже, чем за океаном.

В прошлом сезоне главный снайпер Континентальной хоккейной лиги — американец Рид Буше — наколотил 44 гола. У главных голеадоров петербуржцев, а их было как минимум трое, насчитывалось от 18 и выше. Вот и получается, что забросить больше 21,5 шайбы Кузнецову вполне по силам. За 60 с лишним игр.

Если могут быть сомнения в реализации россиянина, можно подумать над бомбардирскими способностями. Тотал больше 65.5 очка выглядит заманчиво. Что-то вроде 18 голов и 48 результативных передач он может сотворить. Особенно если учитывать, что новые партнёры тоже умеют забивать.

Важной причиной является также мотивация. После самого провального с точки зрения результативности сезона в НХЛ и переезда в Россию Евгений Кузнецов заявил, что хочет показать своей семье, как он по-настоящему умеет играть в хоккей. И как для него важно это сделать. Контракт и работа — это, конечно, здорово, но подобного рода мотиватор гораздо сильнее.

Ставка: Кузнецов забросит минимум 22 шайбы в регулярке КХЛ за 1.85.