Экспресс с коэффициентом 10.71: уверенность «Аякса» и «Браги» зашкаливает

Этим командам не о чем переживать на данной стадии отбора в Лигу Европы.

Вчера завершились первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Сегодня очередь для игр отбора Лиги Европы. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.71.

Прогноз на матч «Панатинаикос» — «Аякс»

«Панатинаикос» является старейшим и одним из наиболее титулованных клубов Греции. Были времена, когда он небезуспешно выступал на международной арене. «Пао» уверенно победил во втором квалификационном раунде текущего розыгрыша Лиги Европы «Ботев» из Пловдива (2:1 и 4:0).

«Аякс» способен на большее. Он частый гость в Лиге чемпионов. Минувший сезон — не самый успешный в истории амстердамцев. Они заняли лишь пятое место в чемпионате Нидерландов. Но они исправятся. «Аякс» возглавил Франческо Фариоли, с которым «Ницца» в прошлом сезоне выдала впечатляющий старт. Под руководством 35-летнего тренера амстердамцы во втором квалификационном раунде Лиги Европы победили неуступчивую «Войводину» (1:0 и 3:1).

«Панатинаикос» менее успешен на международной арене, чем «Аякс». Чаще всего он покидает еврокубки на начальных стадиях, так как банально неспособен конкурировать с другими клубами. У «зелёных» слишком мало ресурсов. На амстердамцев хорошо влияет смена тренера. Фариоли — классный специалист. Если всё будет идти как надо, клуб может даже выиграть турнир. Поставить на победу «Аякса» можно за 2.95.

Прогноз на матч «Партизан» — «Лугано»

«Партизан» попробовал пробиться в Лигу чемпионов, но проиграл киевскому «Динамо» по сумме двух матчей со счётом 2:9. Остался шанс попасть в групповой этап Лиги Европы. Правда, путь тоже не обещает быть простым. Несмотря на такой громкий провал в еврокубках, в чемпионате Сербии чёрно-белые выиграли все три встречи нового сезона всухую.

«Лугано» тоже начинал путь к еврокубкам с Лиги чемпионов, уступив «Фенербахче» по сумме двух встреч со счётом 4:6. Тоже результативная команда, и этим они похожи. Но не только этот факт их объединяет. «Белые» также стартовали в новом сезоне первенства с трёх побед подряд. Однако в каждой из них пропускали по голу.

Чего ещё ожидать от предстоящей встречи таких соперников, кроме голов и моментов? Поэтому мы рекомендуем не изобретать велосипед, а поставить на тотал больше 2.5 мяча за 1.65.

Прогноз на матч «Брага» — «Серветт»

На предыдущей стадии отборочного турнира «Брага» победила «Маккаби» из Петах-Тиквы. Первый матч она выиграла со счётом 2:0, а ответный — 5:0. Уверенность, с которой команда начала сезон, восхищает. Она будто бы совсем не изменилась за лето. На самом деле «оружейникам» пришлось пережить много перемен, причём глобальных. Во-первых, у них произошла смена главного тренера. Должность занял бывший аналитик «Зенита» и «Тоттенхэма» Даниэль Соуза. Во-вторых, чуть ли не половина состава обновилась.

«Серветт» не может похвастаться успехами на международной арене. В прошлом сезоне он не сумел пробраться дальше третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и не преуспел в Лиге Европы. Летом «гранатовые» так же, как и «Брага», пережили смену главного тренера. Их возглавил Томас Хеберли, последним местом работы которого была сборная Эстонии. Стартовал в новом сезоне «Серветт» неплохо. Он одержал три победы подряд в чемпионате, но затем уступил «Лугано» (1:3). Обыграли же «гранатовые» аутсайдеров

Летние перемены начали оказывать на «Брагу» положительное влияние. Соузе предстоит дальше развивать успех и улучшать игру команды. «Оружейники» воодушевлены. «Серветт» — достаточно удобный для них соперник. Зачастую у «гранатовых» возникают серьёзные трудности в матчах с сильными командами. Мы предлагаем ставку на победу «Браги» с форой (-1.5) за 2.20.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Аякса» в матче с «Панатинаикосом» за 2.95.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в игре «Партизан» — «Лугано» за 1.65.

Ставка 3: победа «Браги» с форой (-1.5) в матче с «Серветтом» за 2.20.

Общий коэффициент: 2.95 Х 1.65 Х 2.20 = 10.71.